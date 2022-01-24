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    嘉縣議員邱銀海涉貪被羈押 今親友提100萬元辦交保

    嘉義地方法院上週開延押庭，裁定邱銀海24日中午前提出100萬元，准予停止羈押。（資料照）

    嘉義地方法院上週開延押庭，裁定邱銀海24日中午前提出100萬元，准予停止羈押。（資料照）

    2022/01/24 11:44

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕國民黨籍嘉義縣議員邱銀海去年11月被控涉及非法掩埋事業廢棄物及詐領助理費等案，被嘉義地檢署檢察官聲請羈押禁見，至今天羈押2個月期滿，嘉義地方法院審酌邱已坦承犯行，無跟證人有勾串之虞，裁定於今天中午前提出100萬元准予停止羈押；邱的親友今上午9點多，到法院提交100萬元辦理交保。

    嘉義地檢署檢察官以被告有逃亡、與證人勾串之虞向嘉義地院聲請延押，嘉義地方法院上週三開延押庭，法官裁准邱某於本月24日中午12點前，提出100萬元准予停止羈押。

    嘉義地方法院法官兼發言人洪裕翔表示，法官審酌被告已坦承犯行，無跟證人有勾串之虞，審酌被告犯後態度，及其有固定住居所，需處理事業以償還犯罪所得，裁定被告於期限內提出保證金、按時向檢察官報到、限制出境出海，且遵守不得騷擾證人等事項，能確保後續偵查審判程序進行，故認無羈押必要。

    嘉義地檢署接獲舉報，邱銀海涉嫌在嘉義縣中埔鄉傾倒事業廢棄物及詐領助理費，指揮廉政署、刑事局幹員，去年11月23日持搜索票搜索邱的住處，扣得霰彈槍子彈28發、手機、電腦主機、隨身碟、帳簿等證物，隔天檢察官複訊後，依貪污治罪條例、廢棄物清理法、槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌，向嘉義地方法院聲請羈押禁見獲准。

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