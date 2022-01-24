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    北市警大同分局毒犯脫逃 半小時被逮回罪加一等

    警方半小時後逮到蔡姓毒犯。（記者王冠仁翻攝）

    警方半小時後逮到蔡姓毒犯。（記者王冠仁翻攝）

    2022/01/24 11:27

    〔記者王冠仁／台北報導〕北市警大同分局前天逮捕蔡姓毒犯到案，但受疫情影響，檢察官改以視訊方式複訊，蔡居然趁警方幫忙視訊其他毒犯時，趁機從偵訊室脫逃。大同分局立刻調派線上警力到蔡可能藏匿的地方，警方在半小時後於蔡住處外逮到他，他也因為脫逃罪加一等，將再吃上脫逃罪官司。

    大同分局警方在前天晚上7時許，於台北市重慶北路3段附近逮到45歲蔡姓男子等4名施用毒品安非他命的毒犯。警方將蔡等4人帶回警局偵辦，原預計於昨天下午將他們移送地檢署，但因疫情影響，檢察官改以視訊方式複訊。

    蔡第一個進行視訊並在等待強制處分結果時，其他3名毒犯仍在視訊，蔡此時見到警方忙於處理其他共犯視訊，另名員警還走出去偵訊室拿資料，偵訊室內只剩1名員警要看顧4名犯嫌。恰好這時另名毒犯毒癮發作、員警上前查看，他見有機可乘，趁此機會逃出偵訊室並離開分局。

    警方隨即發現蔡脫逃，立刻調閱線上警網到他可能藏匿處所清查。警方查出他逃出分局後，在路邊攔計程車搭車返家，火速在半小時後到他住處逮到人。

    大同分局強調，對於發生人犯脫逃事件，大同分局會深切檢討改進，並依法追究相關警員疏縱人犯責任，另將本案列為案例教育精進相關戒護人犯措施，以避免類似情形再次發生。

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