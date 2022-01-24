外籍看護遭性騷擾卻被控偷竊 法官改判還她清白

外籍看護涉竊盜，高雄高分院改判無罪定讞。（記者鮑建信攝）

2022/01/24 07:10

〔記者鮑建信／高雄報導〕外籍看護小妮（化名）遭雇主家人性騷擾不想做了，卻被指控偷竊天珠手環、手帕、開封奶粉罐等物品，橋頭地院依竊盜罪，判處拘役50天，她不服上訴後大逆轉，高雄高分院認定罪證不足，改判無罪定讞。

檢方指出，2017年10月至2018年8月間，小妮在台北市內湖區林姓僱主住處，幫忙照料林父，被控竊取林姓雇主的妻子手帕3條、女用肩背包1只、手工布錢包1個，及已開封奶粉1罐，藏放在其個人行李、房間內。

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林父過世後，小妮轉往高雄市彌陀區林的親戚趙姓僱主家裡幫忙看護，於同年8月至隔年10月25日間，涉嫌竊取天珠手環，藏在她房間粉紅色皮夾內，案經林妻等人提告，因而涉嫌2起竊盜罪。

橋頭地院依2次竊盜罪，各判處拘役30天，併執行拘役50天，小妮不服向高雄高分院提起上訴。

合議庭法官調查，林姓、趙姓僱主曾向仲介反映，家裡有東西掉了，指小妮手腳不乾淨，但小妮則向仲介說，在林家被性騷擾，表明不想做了。

此外，檢方未提及小妮離職，林家察覺有物品遺落，也未提及「小妮同意開啟她的行李箱，找到失落的東西」，加上天珠為佛教、密宗器物，小妮信伊斯蘭教，她指稱因見天珠串繩斷掉，要修復後歸還，並非不可能，況且當初林家報案時並未說天珠遺失，因此改判無罪確定。

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