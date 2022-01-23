連5年寄賀卡謝救命之恩 9歲童生日當小小消防員圓夢

小男童寫著華勛消防分隊的親筆卡片。（華勛分隊提供）

2022/01/23 21:39

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市消防局第二大隊華勛消防分隊每年119消防節都會收到1份溫暖的賀卡，一對年輕夫婦已經連續5年在消防節前夕，帶著現已9歲的兒子至華勛分隊親手送上手作卡片以及親筆感謝信，就是要感謝消防隊員當年及時搶救寶貴生命的救恩之恩。

這名男童曾於2017年12月23日因吃糖果不小心卡在喉嚨，華勛分隊員陳劭恆、張瑞庭當時趕到現場，見小男童臉色發青，先是鼓勵他童咳嗽及嘔吐，觀察是否演變成完全阻塞，在消防隊員及男童自己的努力之下，糖果順利進入從食道吞下，成功化解危機。當年男童只有5歲小男孩，如今已進入國小，卡片上寫著「謝謝消防叔叔們，因為有您們，我才能迎接每年的生日，也祝福您們平平安安」。

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看著卡片，消防人員回想，小男童從一開始使用圖畫表示心意慢慢變成注音到現在寫的整齊的國字，當年救下的小男孩現在已經順利健康的長大，還能夠年年收到感謝及祝福，內心感到無比的溫馨及喜悅。

華勛消防分隊分隊長吳武融得知今天是小男童生日，特別邀請他到分隊圓夢，穿著消防衣，駕駛小小消防車，擔任一日消防員，並和當初救援的陳劭恆、張瑞庭兩位隊員合影，隊員還特地商請桃園市消防局搜救隊搜救犬，陪同小男童玩捉迷藏，場面溫馨。

華勛分隊提醒，最常見的幼童異物梗塞食物包含花生、熱狗、麵包、丸子、果凍、葡萄、硬糖果、口香糖、瓜子等食物，還有錢幣、安全別針、圓形電池、彈珠、鈕扣、小玩具、氣球等物品，其中花生、熱狗是最常發生，所以最好不要給4歲以下的小朋友以上的東西，以免發生意外。

如何預防小朋友被異物梗塞，除了給小朋友適合年齡的食物及玩具，未長臼齒者，最好把食物搗碎或切成小塊，吃東西時要坐著，不可亂跑、不可躺著，要細嚼慢嚥，不要強迫小朋友吃東西，尤其是意識差的小孩，進食時，大人須在旁監督，不要讓大小孩餵小小孩。

小男童（中）受邀華勛消防分隊當起一日小小消防員圓夢。（華勛分隊提供）

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