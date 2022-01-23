轟隆！休旅車慘遭夾成肉餅 中彰大橋5車追撞釀6傷

中彰大橋驚傳5車追撞，其中休旅車慘遭大貨車、砂石車夾成肉餅，2人奇蹟僅受輕傷。 （彰化消防局提供）

2022/01/23 12:13

〔記者湯世名／彰化報導〕轟隆！省道台17線中彰大橋今天上午驚傳5車追撞的重大事故，1輛大貨車連續追撞前方休旅車、大貨車、廂型車與轎車後停住，其中休旅車慘遭大貨車、砂石車夾成肉餅，消防局據報派員趕往現場搶救，先將箱型車上4人送醫治療，再以破壞器材扳開遭夾扁的休旅車後，將2人送醫，2人奇蹟似的僅受輕傷，事故發生原因與肇事責任由警方釐清。

據了解，這起車禍事故發生在今天上午10點多，彰化縣伸港鄉省道台17線中彰大橋上車輛壅塞，1輛砂石車突然追撞前方白色休旅車，再連續碰撞載運雞蛋的大貨車、箱型車與轎車，5輛車撞成一團，箱型車車尾嚴重毀損，白色休旅車因猛烈撞擊夾在大貨車與砂石車之間，慘成肉餅，車上2名男女受困。

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消防局據報派員趕往現場，動用破壞器材扳開車門後，將車上的男、女救出，連同箱型車上4人火速送往台中市光田、童綜合醫院治療。箱型車上4人多為輕傷或驚嚇，休旅車2名男女則奇蹟似的僅受輕傷。

砂石車駕駛表示，當時前方塞車，他也在撞擊前方車輛後嚇一大跳，看到休旅車2人受傷送醫，他也很擔心，祈禱2名男女沒有大礙。事故現場則造成後方大塞車，直到上午11點多事故排除後逐漸疏解車潮，事故發生原因與肇事責任由警方釐清。

中彰大橋驚傳5車追撞，其中休旅車慘遭大貨車、砂石車夾成肉餅，2人受困由消防員搶救。（彰化消防局提供）

中彰大橋驚傳5車追撞，其中箱型車車尾嚴重毀損，車上4人送醫。（彰化消防局提供）

中彰大橋驚傳5車追撞，其中休旅車慘遭大貨車、砂石車夾成肉餅，消防員將受困乘員救出。 （彰化消防局提供）

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