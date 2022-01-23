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    胖男「變聲」正妹上網聊天 阿宅因愛昏頭遭騙300萬

    警方逮捕陳等3名車手。（記者王冠仁翻攝）

    警方逮捕陳等3名車手。（記者王冠仁翻攝）

    2022/01/23 11:33

    〔記者王冠仁／台北報導〕以林姓男子為主的詐騙集團，專門盜用美女、正妹照片，透過網路與人交談趁機騙錢，林還會「變聲」女生以語音交談，一名在電子公司上班的宅男被愛沖昏頭，先後被騙300萬元；某次宅男發現異狀不再匯錢，對方自此失聯，這才發現被騙而報警。警方循線逮到林，發現他是正妹「真身」，也逮捕幫他領錢的3名車手，4人都被警方法辦。

    警方調查，林姓男子籌組詐騙集團，他專門盜用正妹、美女照片，於社群網站上創立帳號，再亂槍打鳥隨機與網友加好友、攀談；他為了取信被害人，除了每天噓寒問暖發動柔情攻勢外，他甚至會模仿女聲與被害人以語音通話聊天。

    前年9月，一名在電子公司上班的宅男被一名「正妹」加好友，他不知道對方是林假扮，還以為遇上真愛；對方其信任後，開始假藉各種理由騙錢。像是林男就曾用商借生活費、償還學校餐費、補學分費、親友生病開刀住院、欠地下錢莊錢等名目，從前年9月至去年8月陸續騙走宅男3百萬元。

    不過，去年8月林又編理由騙錢，被害宅男發現有異，沒有再匯錢，想不到對方自此失聯，宅男這才發現上當，9月時跑去報警。

    警方布線追查，去年10月逮到林姓主嫌，再於11月與本月逮捕幫林領錢的陳姓、鄒姓姊弟檔3名車手。原來林除了假冒美女行騙外，還負責指揮車手領錢、收錢。

    警方說，初步清查，目前共有2人受害，但警方不排除有更多被害人；警方除了將林等4人依詐欺罪嫌送辦，也正深入追查。

    警方逮捕林姓主嫌。（記者王冠仁翻攝）

    警方逮捕林姓主嫌。（記者王冠仁翻攝）

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