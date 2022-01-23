惡夫拿子生命威脅逼還債 婦苦撐27年終解脫

法官審理後，認定兩人婚姻已難維持，准許雙方離婚。（記者吳昇儒攝）

2022/01/23 09:12

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名江姓婦人與呂姓丈夫於27年前結婚，並育有一子，但婚後女方才知丈夫在外有許多債務，經常被逼迫幫忙借貸還款。若有不從，丈夫就拿孩子的生命安全恐嚇。江婦苦撐到孩子大學畢業後，以長期未同居，兩人難以維持婚姻，向法院訴請離婚。法官審理後，認定兩人婚姻已難維持，准許雙方離婚。

江婦向法官表示，雙方結婚後，才知道丈夫有大筆債務，若拒絕幫他借款還債，就稱要帶著孩子去撞電線桿；自己只好向家人借貸，連母親的不動產都被借來抵押擔保。

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丈夫卻不還錢，自己只好外出工作，又被丈夫指控在外面討客兄，本想當時離婚，但丈夫卻拿孩子生命恐嚇，還稱若要離婚，孩子的遺體隔天會在基隆河浮起來。當時為了孩子的安危，只好繼續忍氣吞聲。

孩子就讀小學三年級時，丈夫竟與公司老闆娘聯手，要借用自己的名字當假帳公司負責人，需承擔相關風險及刑責，苦求公司老闆娘後，才將負責人改回，從此事後完全對丈夫心死，夫妻倆雖仍同房，但已分床睡，自己都打著地舖。

江婦還說2014年自己發生嚴重車禍，導致鼻樑骨骨折、韌帶斷裂，住院期間丈夫未曾探望，更不願負擔醫療費用，只好跟娘家姊姊商借；直至2018年起，孩子已成年獨立，不願再與丈夫有相關聯，夫妻感情早已形同陌路，蕩然無存，決定與他離婚，希望法官准許。

法官審理時，傳喚呂男未到，也未出示任何出書狀為何聲明或陳述。經調查，呂、江二人自孩子就讀小學三年級時，就不願溝通，有事都是透過孩子傳話；而呂男連妻子受到重大車禍也不院探視，更未協助支付醫藥費用，兩人自2018年分居起，也未聯繫，形同陌路。

另傳喚兩人的兒子到場說明，也表示雙親在自己上大學時分居，兩人對話間從來沒有笑過，小學三年級開始，都是自己幫忙傳話，後來讀大學後，就不知家中狀況。

江女姊姊也出庭作證表示，妹妹與呂男結婚後，男方就說自己被倒會，欠了一堆錢，家裡有借錢給妹妹，但並未準時歸還，甚至妹妹哭訴身上只剩2百塊時，還被呂男拿走1百；就連妹妹出車禍，也沒看過呂男探視，連醫藥費都是姊姊們幫忙支付。

法官審理後認為，江婦與呂夫婚後，男方就不斷要求妻子對外借貸，導致雙方感情逐漸不睦，2013年起更無直接互動，溝通都需要兒子協助，隔年江婦發生車禍，呂夫也未到院探視，連醫藥費都不願協助，經法院多次合法通知也不願到場，對於妻子提出離婚請求也置之不理，認定江婦據以訴請裁判離婚，於法有據，應予准許。

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