黑鷹撞山人為疏失！參謀總長沈一鳴等8人殉職 懲戒結果出爐
〔記者吳政峰／台北報導〕國防部參謀總長沈一鳴2020年1月2日搭乘黑鷹直升機，飛往宜蘭慰問官兵途中，在新北烏來山區撞山失事，機上8人全部罹難。監察院認定空軍氣象聯隊第八基地天氣中心主任任亦偉、戰術管制聯隊戰術管制中心管制長周士凱有疏失，提起彈劾。懲戒法院日前判任亦偉休職2年；周士凱則因違失事證不足，不受懲戒，可上訴。
全案事涉國防機密，懲戒法院不公開判決，無從得知詳細理由，但據悉，合議庭認為任亦偉未透過儀器交叉比對雲層分布全貌，即告知山區有雲但不影響任務，使得飛行員在資訊不足下誤認可目視飛行，最終導致撞山悲劇，機組員與將官8人全數罹難，軍心與民心因事故浮動，違失行為影響非輕，評議後判休職2年，期間不得敘薪，期滿可復職或調任職等相同軍職。
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周士凱部分，合議庭無法從監察院移送的資料中，判定周員有何導致直升機失事的明確違失，因果關係不足，判他不受懲戒。
根據空軍第四聯隊標準作業程序規定，當天的專案任務應全程保持目視飛行，不得進雲，且任務機副駕駛於戰管中心提示時也明確表示，如果天氣不好，改走C2沿海航線，顯見天氣是專機任務組員選擇航線的首要考量。
監委指出，任亦偉未依規定於天氣室向飛行員講解天氣，且明知可見光雲圖受始曉日照（清晨太陽中心點低於水平面6度）不足影響，無法讓飛行員瞭解山區航線雲層分布全貌，卻未運用近紅外線雲圖（IR4-偵測低雲用）或查閱真實色雲圖，究明雲量分布，即告知航線上近山區有雲，但實際上還不會影響這次任務執行。
任亦偉未將守視監控結果通知飛行員應處，致駕駛先從C2、C10中，選擇低雲密佈的C10山區航線，隨後因未能預先瞭解C10沿途雲量分布全貌，以致於過了坪林後立刻入雲，完全沒有心理準備，驚呼「雲長那麼快」，再因資訊錯誤而誤以為可雲下目視安全飛行，延遲從目視轉換儀器飛航的時間，終釀不幸事故。
監委認為，周士凱負責C-430專機追監事宜，卻未能記取2018年F-16機撞五分山的教訓，任務前未查詢航線周圍地障，亦未依標準作業程序規定，將C10航線報告點座標輸入至指揮儀，致駕駛無法察覺專機航跡偏離進入高地障山區。且周未依規定告知飛行員天氣狀況，協助掌握前方雲的分布全貌，亦涉違失。惟此部分經彈劾移送懲戒法院後，未獲得合議庭採認。