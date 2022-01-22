黑鷹撞山人為疏失！參謀總長沈一鳴等8人殉職 懲戒結果出爐

黑鷹直升機失事，參謀總長沈一鳴上將等人殉職。監察院彈劾空軍氣象聯隊第八基地天氣中心主任任亦偉及攔管長周士凱涉有違失。（資料照）

2022/01/22 23:21

〔記者吳政峰／台北報導〕國防部參謀總長沈一鳴2020年1月2日搭乘黑鷹直升機，飛往宜蘭慰問官兵途中，在新北烏來山區撞山失事，機上8人全部罹難。監察院認定空軍氣象聯隊第八基地天氣中心主任任亦偉、戰術管制聯隊戰術管制中心管制長周士凱有疏失，提起彈劾。懲戒法院日前判任亦偉休職2年；周士凱則因違失事證不足，不受懲戒，可上訴。

全案事涉國防機密，懲戒法院不公開判決，無從得知詳細理由，但據悉，合議庭認為任亦偉未透過儀器交叉比對雲層分布全貌，即告知山區有雲但不影響任務，使得飛行員在資訊不足下誤認可目視飛行，最終導致撞山悲劇，機組員與將官8人全數罹難，軍心與民心因事故浮動，違失行為影響非輕，評議後判休職2年，期間不得敘薪，期滿可復職或調任職等相同軍職。

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周士凱部分，合議庭無法從監察院移送的資料中，判定周員有何導致直升機失事的明確違失，因果關係不足，判他不受懲戒。

根據空軍第四聯隊標準作業程序規定，當天的專案任務應全程保持目視飛行，不得進雲，且任務機副駕駛於戰管中心提示時也明確表示，如果天氣不好，改走C2沿海航線，顯見天氣是專機任務組員選擇航線的首要考量。

監委指出，任亦偉未依規定於天氣室向飛行員講解天氣，且明知可見光雲圖受始曉日照（清晨太陽中心點低於水平面6度）不足影響，無法讓飛行員瞭解山區航線雲層分布全貌，卻未運用近紅外線雲圖（IR4-偵測低雲用）或查閱真實色雲圖，究明雲量分布，即告知航線上近山區有雲，但實際上還不會影響這次任務執行。

任亦偉未將守視監控結果通知飛行員應處，致駕駛先從C2、C10中，選擇低雲密佈的C10山區航線，隨後因未能預先瞭解C10沿途雲量分布全貌，以致於過了坪林後立刻入雲，完全沒有心理準備，驚呼「雲長那麼快」，再因資訊錯誤而誤以為可雲下目視安全飛行，延遲從目視轉換儀器飛航的時間，終釀不幸事故。

監委認為，周士凱負責C-430專機追監事宜，卻未能記取2018年F-16機撞五分山的教訓，任務前未查詢航線周圍地障，亦未依標準作業程序規定，將C10航線報告點座標輸入至指揮儀，致駕駛無法察覺專機航跡偏離進入高地障山區。且周未依規定告知飛行員天氣狀況，協助掌握前方雲的分布全貌，亦涉違失。惟此部分經彈劾移送懲戒法院後，未獲得合議庭採認。

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