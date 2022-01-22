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    欠12萬酒駕罰鍰嗆：要扣什麼就扣阿！ 執行官提到這件事他秒交錢

    劉姓男子欠下酒駕罰鍰不繳，但執行官提到可能會影響到他銀行貸款的信用問題時，劉男才捧著現金繳完罰鍰。（執行署台南分署執）

    劉姓男子欠下酒駕罰鍰不繳，但執行官提到可能會影響到他銀行貸款的信用問題時，劉男才捧著現金繳完罰鍰。（執行署台南分署執）

    2022/01/22 22:18

    〔記者王捷／台南報導〕60多歲的劉姓男子酒駕兩次欠下12萬罰金，法務部執行署台南分署執行官通知他來說明時，他嗆稱2次酒駕沒必要罰這麼多，雙手一攤說經濟不好，如果執行官要扣押名下財產時，要扣什麼隨便他，但執行官發現劉有向銀行貸款時，告訴劉男，執行財產扣押會影響到劉男的信用，未來貸款可能不會過，這時劉男立刻變臉，21日他捧著現金繳清所有罰鍰與欠費。

    劉男在去年犯下2件酒駕，遭裁處12萬元的罰鍰，另外來有6千多元的燃料費也沒繳，執行署台南分署在今年一月接獲交通裁決所、監理站的移送案件通報，馬上就核發執行命令要扣押劉男存款，但是當分署通知劉男到場說明時，劉男認為他已針對其中一次酒駕提起行政訴訟，而且第二次酒駕不應該罰那麼多，所以拒絕繳納欠款。

    面對扣押存款的命令，劉男自稱經濟狀況不好，要執行官想扣就去扣，他2件酒駕已經負刑事責任，要繳罰金不可能，但是執行官發現，劉男有向銀行貸款，如果遭強制執行恐將影響銀行信用，這表示未來貸款可能因為信用問題無法通過貸款，這時劉男臉色一變，在21日拿著現金繳清12萬多的罰鍰與燃料費。

    分署呼籲，交通罰鍰應該在期限內繳納，不要心存僥倖挑戰公權力，在有經濟困難無法一次清償罰鍰，可檢具相關證明文件申請分期繳納，但是如果拒繳，分署一定會強制執行。

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