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    首頁　>　社會

    打算春節削一票 推筒子職業大賭場開張2天就被逮

    警方於現場控制李嫌、賭場員工、賭客等共23人。（記者徐聖倫翻攝）

    警方於現場控制李嫌、賭場員工、賭客等共23人。（記者徐聖倫翻攝）

    2022/01/22 19:37

    〔記者徐聖倫／新北報導〕23歲李姓男子趁農曆春節將近，準備在新北市新莊籌辦職業賭場，主打「推筒子」，欲趁過年海撈一票，不料在籌備期間，就已被新莊警分局掌握線索，今凌晨賭場開張才第2天，就被新莊警分局偵查隊一舉破獲，李嫌與旗下工作人員、賭客等，一共23人被逮回，警方還扣下121萬賭資。

    據了解，李嫌有多起賭博、詐欺前科，向來都是做「偏門生意」，而李嫌多混跡於樹林、迴龍一帶。這兩年適逢疫情，民眾不要說出國，連出去外縣市遊玩意願都大幅降低，於是李嫌則策畫在農曆年間開設賭場撈錢。

    李嫌在新莊區民安西路承租一間辦公室，掛上土地開發公司招牌，其實地下室就是職業大賭場。上周李嫌還在籌措階段，警方就已掌握線索，今凌晨賭場營業第2天，警方則派人前往隔壁娃娃機店面埋伏，見時機成熟，直接撞進賭場人贓俱獲。

    警方查扣賭資121萬、抽頭金14萬，另也扣下賭具麻將、骰子、排尺，以及帳本、監視器等多項證物，現場即控制李嫌與旗下2名員工，並逮捕賭客20人。李嫌供稱，確實是看準這個農曆年應該多數人不會出遠門，所以才開賭場撈錢。訊後，警方依賭博罪嫌，將李嫌、旗下員工與賭客共23人移送法辦。

    警方於現場初步訊問主嫌李姓男子。（記者徐聖倫翻攝）

    警方於現場初步訊問主嫌李姓男子。（記者徐聖倫翻攝）

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