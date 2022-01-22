新北市區間測速1/24重啟 台64、北宜優先執法

新北市北宜公路26.2至32.2公里為易肇事路段，區間測速優先恢復執法。（記者徐聖倫翻攝）

2022/01/22 16:37

〔記者徐聖倫／新北報導〕區間測速恢復執法！2021年初區監測訴遭質疑資訊安全顧慮，故全面暫停使用，新北市警交通大隊已全面檢視設備，證明資安無虞，將於本月24日恢復區間測速，同時配合春節假期，期望能有效守護用路人的交通安全。

新北市目前於8處易生超速事故及違規路段設置區間平均速率執法設備，其中北宜公路19至23.1公里、新店區環河路及台64線中和段，2019、20年實施期間違規下降9成、事故最多減少近5成，防制成效良好。

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警方表示，為防制事故發生，新北警運用13處固定式測速照相設備及23處移動式測速照相點位加強超速取締，2021年度共取締17000餘件，同時增加機動巡邏實施交通稽查，然跑山車友會成立「掃雷小組」，沿線巡查執行測速點位並互相通報減速行駛，通過後再加速，致速度管理成效有限，區間設備確有恢復必要。

警方說，優先實施路段為新店區環河路、台64線中和段及北宜公路26.2至32.2公里，其中北宜公路分析近10年事故數據，以26.2至32.2K事故發生較多，規劃該路段優先實施，其他路段易超速肇事地點則以固定式及移動式測速照相加強速度管理。

警方呼籲，駕駛人行經區間路段請穩速行駛，不需刻意計算通行時間，即使不小心超速，後續適度調節車速即可避免受罰。新北警強調，區間測速不是以執法為目的，減少事故發生才是重點，春節出遊請用路人注意行車速限，共同維護交通安全。

台64快速道路中和段為易肇事路段，區間測速優先恢復執法。（記者徐聖倫翻攝）

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