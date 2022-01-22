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    連續上班33天！桃機司機中風變植物人 公司被判賠1369萬

    陳姓男駕駛執勤時突然腦中風，昏迷救治後成為植物人。由於他發病前曾經未休假連續上班33天，單月加班逾100小時，勞保局認定為職業災害，家屬向公司提告求償。台北地院判決公司應賠償1369萬餘元。（示意圖）

    陳姓男駕駛執勤時突然腦中風，昏迷救治後成為植物人。由於他發病前曾經未休假連續上班33天，單月加班逾100小時，勞保局認定為職業災害，家屬向公司提告求償。台北地院判決公司應賠償1369萬餘元。（示意圖）

    2022/01/22 16:20

    〔記者張文川／台北報導〕桃園國際機場「亞通通運」接駁車陳姓男駕駛，4年前執勤時突然腦中風，昏迷救治後成為植物人。家屬認為他曾經未休假連續上班33天，單月加班逾100小時，勞保局認定為職業災害，家屬向公司提告求償勞動力損失、看護費等共3385萬餘元。台北地院審理後認為，亞通公司應賠償陳男和一對子女共1369萬餘元。全案可上訴。

    判決指出，陳男2018年9月13日執勤時，因出血性腦中風，重度昏迷後成為植物人，須終身看護、喪失工作能力。台大醫院診斷認為陳男病發前1個月，加班超過100小時，發病前2至4個月各加班超過80小時。

    陳男的子女代父提告指出，父親於2010年9月起任職於亞通巴士集團，駕駛交通車往返桃園機場，載運航空公司員工上下班、接駁旅客，經常配合公司加班而早出晚歸，每天經常工作逾14小時，且台大醫院也認定是因職業促發腦幹出血性中風，為職業災害，勞保局也同意支付職災給付。

    子女主張，亞通通運事後避談醫療費、看護費與補償工資，法院調解時公司也爭執是不是職災而未成立，家屬訴請賠償醫療費、看護費、喪失勞動力損失、精神慰撫金等，請求賠陳男3285萬餘元，2名子女各50萬元慰撫金。

    亞通答辯，忽視陳早就患有高血壓、高血脂，也吸菸20年，每天平均吸30支菸的嚴重菸癮。台大醫院僅依家屬提供的行車明細表，就直接認定是長期工作，導致引發出血性腦中風，診斷有重大瑕疵。而依公司的工時時數表，陳加班時數並未達到長期工作過重標準，陳腦中風不是因職業所致。

    北院審理後認為，陳男發病前4個月，須於凌晨4點到班，駕巴士往返台北與桃園機場，每趟間有間隔，但縱使有空檔也沒辦法充分休息，必須隨時照看車輛、清潔、加油、或準備下一趟路線，因此待命時間也應列入工作時間。

    法官調查，陳病發之前曾經連續33日、15日、8日、12日工作沒有休假，案發前1個月的加班時數超過100小時，發病與工作負荷的相關性極強，公司製作的工作時數表不符真實工作情況。

    北院認定，台大醫院已斟酌陳男高血壓、糖尿病和高血脂等病史，由職業醫學專科醫師評估認為其腦中風和超時工作之間，有因果關係，屬職業災害，報告沒有瑕疵，故認定亞通須賠償，審酌陳男患心血管慢性病多年，卻無視嚴重性，未定期追蹤治療、服藥，自身應負疏於注意的2成過失責任，判決亞通應賠償陳1289萬餘元、子女各40萬元，共1369萬餘元。

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