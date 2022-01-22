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    首頁　>　社會

    迷途狗狗跟隨警車跑到派出所 見飼主來領「哭了」

    所長蔡志明（左）打趣說，盼「旺來」的到來，能替派出所帶來好運，平安「旺旺來」。（記者林嘉東翻攝）

    所長蔡志明（左）打趣說，盼「旺來」的到來，能替派出所帶來好運，平安「旺旺來」。（記者林嘉東翻攝）

    2022/01/22 11:23

    〔記者林嘉東／新北報導〕新北市金山警分局警員18日巡邏時，發現一隻棕色土狗，跟著巡邏車回到派出所後就不走了，警方從他脖子上還掛著項圈，研判可能是有人飼養的狗狗找不到回家的路；經警員上網找尋臉書，果然找到一篇飼主PO的文，才知道牠叫「旺來」，趕緊聯絡飼主將牠帶回。

    新北市金山警分局野柳派出所警員蔡興展本月18日在野柳國小巡邏時，發現一隻棕色的土狗在附近徘徊，想不到開車返回派出所時，狗狗竟跟著巡邏車，跑了500公尺，一進入派出所就窩在地上不走了。

    派出所員警們見連日來雨日不斷，加上天氣寒冷，發揮愛心提供熱食給牠吃；看牠溫馴，給狗取名「旺來」。

    蔡員在餵食牠時發現脖子上戴著項圈，可能是有人豢養的迷途狗狗；飼主此時應該也焦急到處尋找。

    蔡員上網搜尋北海岸地區社群網站，發現蔡姓飼主19日在臉書社群網站PO的協尋文「旺來走失4天，可能走丟到金山，請看到旺來趕快告訴我，如果可以請好心人收留他，給他吃肉肉」，才知道迷途的狗狗竟然真的叫「旺來」，立即通知飼主前來帶回。

    隔日，「旺來」見到飼主時，立即又叫又跳，還發出宛如哭聲的叫聲，令人為之動容；蔡員見到飼主與「旺來」能在農曆春節前團圓，也相當開心。

    巧合的是，發現「旺來」迷途的蔡興展，替「旺來」找到飼主時，發現飼主也姓蔡，加上所長蔡志明，3人同姓蔡，因為「旺來」迷途，有機會齊聚在派出所；所長蔡志明打趣說，盼「旺來」的到來，能替派出所帶來好運，平安「旺旺來」。

    此外，蔡志明也呼籲飼主，替愛犬填具、更新正確的聯繫資料，或攜帶可辨識的配件，讓寵物不慎走失時，可以快速通知飼主，盡早尋回。

    新北市金山警分局野柳派出所員警們見連日來雨日不斷，加上天氣寒冷，發揮愛心提供熱食給狗狗吃；看牠溫馴，給狗取名「旺來」。（記者林嘉東翻攝）

    新北市金山警分局野柳派出所員警們見連日來雨日不斷，加上天氣寒冷，發揮愛心提供熱食給狗狗吃；看牠溫馴，給狗取名「旺來」。（記者林嘉東翻攝）

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