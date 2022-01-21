1/21 大樂透、雙贏彩、今彩539 頭獎均摃龜！

今晚（1月21日）開獎的第111000006期大樂透、第111000018期的雙贏彩、今彩539，頭獎均摃龜。（圖擷取自台灣彩券官網、資料照；本報合成）

2022/01/21 22:18

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（1月21日）開獎的第111000006期大樂透、第111000018期的雙贏彩、今彩539，頭獎均摃龜。

第111000006期大樂透中獎號碼為「15、26、27、34、37、42，特別號：47」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共40注中獎，每注可得5萬9387元；肆獎共89注中獎，每注可得1萬7158元；伍獎共2354注中獎，每注可得2000元；陸獎共2770注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬8181注中獎，每注可得400元；普獎共4萬892注中獎，每注可得400元。

請繼續往下閱讀...

第111000006期49樂合彩中獎號碼為「15、26、27、34、37、42」，四合共5注中獎，每注可得20萬元；三合共161注中獎，每注可得1萬2500元；二合共4104注中獎，每注可得1250元。

第111000018期雙贏彩中獎號碼為「01、02、03、04、07、12、13、15、18、19、22、23」，頭獎摃龜；貳獎共3注中獎，每注可得10萬元；參獎共102注中獎，每注可得500元；肆獎共1186注中獎，每注可得100元。

第111000018期今彩539中獎號碼為「13、17、18、35、39」，頭獎摃龜；貳獎共164注中獎，每注可得2萬元；參獎共5704注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬7526注中獎，每注可得50元。

第111000018期39樂合彩中獎號碼為「13、17、18、35、39」，四合共2注中獎，每注可得21萬2500元；三合共142注中獎，每注可得1萬1250元；二合共7625注中獎，每注可得1125元。

第111000018期3星彩中獎號碼為「344」，正彩共11注中獎，每注可得1萬2500元。

第111000018期4星彩中獎號碼為「5475」，正彩共7注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見台灣彩券網站

大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法