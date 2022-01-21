「還我女兒命來！」李義祥走出法院被推倒 下跪向家屬道歉

李義祥完成交保走出法院被推倒，下跪向家屬道歉仍無法平息眾怒。（民眾提供）

2022/01/21 20:28

〔記者王峻祺／花蓮報導〕台鐵408次太魯閣號列車出軌意外釀49死，涉嫌肇事包商李義祥羈押9個月後，花蓮地方法院今天裁定60萬元交保。李義祥今晚7點完成交保手續，走出法院大門，被等候許久的氣憤家屬推倒，最後下跪道歉，但仍無法平息眾怒。

李義祥被檢方依過失致死、肇事逃逸求處最重刑，花蓮地院去年4月21日裁定羈押，3度延長羈押，將在1月23日羈押屆滿，依刑事訴訟法規定必須釋放。

請繼續往下閱讀...

花蓮地院最後裁定李義祥具保60萬元，限制住居、限制出境出海，接受電子腳鐐監控8個月。他今晚7點完成交保手續，走出法院大門時，被等候多時的罹難者家屬推倒。

女兒慘死的受害者陳先生壓抑不住心中長達9個月怒火，衝上前推倒李義祥，大喊「還我女兒命來」，李義祥往後倒，嚇得轉身爬回地院，其他家屬瞬間群情激憤，要求他出來下跪道歉。

李義祥整理好情緒，再次走出法院下跪道歉，起身後雙手合十，頻頻低聲念道「對不起、對不起」，隨即快步搭車離開。期間，罹難者家屬氣憤直問，「你可以走嗎？可以回家過年，但別人沒辦法回家耶」、「等這句對不起，實在等太久了。」現場家屬聲聲為罹難家人討公道的哭喊聲，令在場人員聞之鼻酸。

李義祥走出地院時，被憤怒罹難者家屬推倒。（民眾提供）

李義祥下跪道歉後起身，雙手合十頻頻低聲念道「對不起、對不起」。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法