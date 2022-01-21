萊豬、健保資料庫、原民身分等6案 排入大法官言詞辯論

大法官預計每月召開一次言詞辯論庭。（資料照）

2022/01/21 19:57

〔記者吳政峰／台北報導〕大法官書記廳21日公布大法官上半年度預計召開言詞辯論的6起案件，除了有台北市議會國民黨團提出的萊豬釋憲案，還有健保資料庫可否供學術研究、原住民身分等議案，預計每個月開一次庭。而其它沒有言詞辯論必要性的案件，大法官亦會做成解釋，故每月平均釋憲判決數量應會超過一件。

大法官審的是法律規範，若認為如此多的法條有違憲之虞，有召開言詞辯論必要，等於質疑立法院的立法粗糙，需要經過辯論以確認法條合憲性，是否有過度侵害或不尊重立法權的問題？指導立法的僭越擴權爭議？或是立法品質確實不佳？立委亦應正視此問題，以免制定法條後又被打臉違憲，淪為司法院立法局。

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書記廳指出，「憲法訴訟法」新制本月4日施行，17日首度開庭，針對「原住民身分法」第4條第2項的規定是否違憲案行言詞辯論。

書記廳認為，言詞辯論為法庭審理程序重要的一環，大法官認為憲法法庭行言詞辯論的案件，多涉及憲法上重要議題違憲與否的爭論，且受社會各界關心，故於21日公告今年上半年預定行言詞辯論的案件庭期表。

惟因應個案審理需要，或有增行言詞辯論的必要，故庭期表所列行言詞辯論的案件，之後可能再為增加，庭期亦可能異動調整。

今年上半年度將召開言詞辯論的案件分為17日的原住民身分案、2月22日的萊豬案、3月29日的警消人員考績丁等可否直接免職案、4月26日的健保資料庫案、5月24日的農田水利會組織變更案、6月28似的西拉雅族原住民身分案。

書記廳指出，言詞辯論的案件均經大法官評決受理，公開於憲法法庭網站，民眾可至網站查詢服務的審查中案件項下「公開書狀之案件列表」點閱；至於各該案件的爭點題綱與旁聽注意事項，憲法法庭將會另行公告。

此外，因為「憲法訴訟法」第25條規定，除總統、副總統彈劾案件及政黨違憲解散案件，憲法法庭審理「必須」行言詞辯論外，其他憲法審查案件類型，憲法法庭得視個案需要決定是否行言詞辯論，故有些案件未經言詞辯論亦可判決，未來預計每月平均做成的釋憲判決會高於一件。

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