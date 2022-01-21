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    中壢警偵破大麻工廠 證物室成「植物園」

    擺放證物的倉庫幾成「植物園」。（記者許倬勛攝）

    擺放證物的倉庫幾成「植物園」。（記者許倬勛攝）

    2022/01/21 16:52

    〔記者許倬勛／桃園報導〕48歲林姓男子在新北市樹林區承租透天民宅栽種大麻圖利，準備趁年節大量出貨，桃園市中壢警分局20日晚間會同基隆港務警察總隊刑事警察隊前往搜索，共查獲686株大麻活株、15公斤重成品，粗估市價近億元，警方漏夜花費2小時以2輛20噸大貨車載回證物，擺放證物的倉庫一度成「植物園」，訊後依毒品罪嫌將林男移送新北市地方檢察署。

    林男原擔任臨時工，前年受武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響，收入不穩，才會心生歹念栽種大麻，去年在樹林區以3萬5千元租下5層樓透天民宅，1、2樓為住家，3至5樓共9間房搭建種大麻溫室，足不出戶悉心研究。

    林男以數千元代價，從國外網站訂購大麻種子，上網自學嫁接、水耕等方法，加上施肥、紫外線燈及業控溫、控濕及專業照明等設備培育栽種，再加工乾燥成品，分類草葉與花，由於成品極佳，在同行間打響名號，也培養一批藥腳，以每公克1300元至1800元不等價格牟利，準備在過年前大賺一筆。

    「大發綠金」的消息走漏，警方從去年11月鎖定林男，20日見時機成熟，與基隆港警總刑警隊聯手出擊，一舉搗破林男的大麻工廠，警方抵達現場時，查有686棵活株，每株10至15公分高不等，其中泰半已開花，遍布毛狀結晶體，大麻特有的酸味撲鼻強烈，資深刑警稱是從警以來見過「品質最好的」。

    中壢動員20名警力，將滿屋麻活株及15公斤重的成品、專業器具搬運返回，擺放證物的倉庫一度成「植物園」，連桃園市長鄭文燦頒獎時，都驚呼「味道強烈」、「頭昏腦脹」，讚許警方年前淨化治安搗破毒窟。

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    林男種植的大麻品質極佳，遍布毛狀結晶體。（記者許倬勛攝）

    林男種植的大麻品質極佳，遍布毛狀結晶體。（記者許倬勛攝）

    桃園市長鄭文燦赴中壢警分局頒發破案激勵獎金。（記者許倬勛攝）

    桃園市長鄭文燦赴中壢警分局頒發破案激勵獎金。（記者許倬勛攝）

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