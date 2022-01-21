新北市266名新警報到全國最多 警花搶眼

警專109年特考班警員黃芳誼現年23歲，因從小愛看警匪動作片，大學畢業後參加警察四等特考，她說未來想要從事刑警工作，加入打擊犯罪的行列。（記者闕敬倫翻攝）

2022/01/21 16:21

〔記者闕敬倫／新北報導〕警界生力軍報到！新北市警局今天上午在新北市府6樓大禮堂辦理「警大86期、警專38期及109年特考班」畢結業生分發作業，本次新進員警補派經過新北市長侯友宜指示爭取，總計有266名警界新鮮人加入新北市政府警察局，不僅是全國補派人數最多，其中還有2名超吸睛女警分發到職，為形象陽剛的警察機關增色不少，侯友宜期勉新北警方能持續守護城市治安。

在今年新北市新進266名官警中，年僅23歲的詹舒婷是警大外事系巡官，從小外文能力優秀，曉明女中畢業後考上高雄醫學大學藥學系，但因嚮往警察工作，毅然放棄改念警大外事系，她期許自己能在新北市學習到外勤經驗，未來想繼續深造擔任警大教職，往學術路線發展。

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警專109年特考班警員黃芳誼同樣也是23歲，去年從台中朝陽科大行銷與流通管理學系應屆畢業，因從小愛看警匪動作片，大學畢業後參加警察四等特考，她說未來想要從事刑警工作，加入打擊犯罪的行列。

新北市警察局今年分配到警大巡官29名、警專及特考班警員237名，總計266名新進官警，人數領先其他縣市警局；新北警方本次原定排期一週的職前講習，但考量疫情因素，今將講習濃縮成一天，安排生力軍在市府完成講習，並邀請市長侯友宜到場加油打氣。

侯友宜致詞表示，年輕警察弟兄加入新北警察大家族，他感到非常開心，盼新任官警不要忘記初心，一起捍衛新北治安、愛護市民，讓自己充滿快樂、成功與期待，這就是警察志業，希望新進同仁能讓新北市更安全，成為光榮城市。

侯友宜續稱，他來到新北市已經12年，當初懷著從警初衷，就是希望藉由市府力量協助治安維護，上任後建構公安、校安體系作警察的後盾，「新北市任何一個警察都不能被欺負，只要認真執法，守護市民，我絕對會與局長一起當員警最有力量的支持」。

侯友宜還說，在新北市服務是一種福氣，更是運氣，新北市警局去年各項績效評核名列前茅，各項民調也是第一名，每一件重大案件都能迅速偵破，都是每一位新北警察同仁努力付出的結果，他特別感謝大家，期許每一位警界新鮮人未來都能扮演好警察的角色，謙卑學習，用心守護市民。

新北警局長黃宗仁表示，新加入的警界生力軍完成職前講習後，就會展開為期2個月或6個月實務訓練，將由表現優異、有實務經驗的「師傅」帶領，讓新進官警儘速熟悉第一線執法工作，強化治安防護能力，保障市民安全，打造安居樂業的新北市。

年僅23歲的詹舒婷是警大外事系學生，因嚮往警察工作放棄醫校，未來想繼續深造擔任警大教職，往學術路線發展。（記者闕敬倫翻攝）

新北市警局今舉行「警大86期、警專38期及109年特考班」畢結業生分發作業，本次有266名警界新鮮人加入，不僅是全國最多，還有2名女警增色，市長侯友宜期勉持續守護治安。（記者闕敬倫翻攝）

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