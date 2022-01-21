轎車停路邊竟遭戰車擦撞 網友自嘲：人生成就達成

陸軍戰車擦撞路邊民車。（記者林敬倫翻攝）

2022/01/21 15:23

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕車停路邊竟遭戰車撞擊！宜蘭縣三星上將路2段，陸軍第6軍團指揮部戰車，於17日執行任務期間，不愼擦撞路邊車輛，遭撞民眾將影片po上網，笑稱人生成就達成了，引發不少網友回響；陸軍指出，會全力配合警方調查。

警方指出，宜蘭縣三星鄉上將路2段號大洲一間便利商店附近，發生軍方戰車擦撞停在路旁的自小客車交通事故，經警方到場處理瞭解，當日係第6軍團指揮部的軍事演練。

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警方指出，初步調查，駕駛戰車的28歲張姓士兵，駕駛戰車由東向西，欲前往三星紅柴林營區方向行駛，行經該路段時，不慎擦撞停於路旁的自小客車，造成自小客車後方多處毀損，所幸全案無人受傷，經酒測值皆為0，案發後蘭指部與憲兵隊立即派員前往現場協助警方，依道路交通事故處理。

陸軍指出，所轄蘭陽地區指揮部M60A3戰車，17日下午執行任務期間，行經宜蘭縣三星鄉，不慎擦撞路邊停放民車，駕駛無酒駕，無人員受傷，全案由宜蘭縣警察局鑑處中。

陸軍指出，單位全力配合警方調查，並依軍車保險作業規定辦理後續事宜，另持恆要求所屬單位強化行車安全教育及防衛駕駛觀念，確維行動安全。

路邊民車保險桿被撞落。（記者林敬倫翻攝）

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