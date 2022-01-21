勸導月台旅客戴好口罩 台鐵苗栗車站副站長竟遭男子持傘毆打

江男持傘攻擊副站長。（民眾提供）

2022/01/21 14:47

〔記者彭健禮／苗栗報導〕江姓男子昨天下午在苗栗火車站月台候車時，將口罩拉到下巴，車站副站長上前關心勸導，竟遭對方辱罵並持雨傘攻擊，經鐵路派出所員警出面，才壓制江男爆走行徑。苗栗火車站站長吳兆迪表示，副站長無明顯傷勢，已由鐵路警察製作筆錄，待後續觀察，目前尚未提告，謝謝大家關心。

江男動粗的過程，被民眾拍攝下，影片顯示，男子口出惡言，持雨傘揮擊副站長，另一名站務人員趁隙搶下男子手中的雨傘，不料，男子再持一旁木桿作勢要攻擊，一旁苗栗鐵路派出所3名員警衝出，抽出警棍喝斥，男子才將木桿丟棄，之後由員警壓制帶回派出所。

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吳兆迪表示，這起事件發生在昨天下午近4點，副站長在第一月台，發現該男躺在座椅上，口罩拉到下巴，上前關心並勸導對方要戴好口罩，對方就口出惡言，不肯配合防疫措施，對副站長口出惡言，隨後又拿車站的愛心雨傘毆打副站長。

苗栗鐵路派出所將施暴的江男帶回，發現江男有喝酒，全案依傷害案處理中，惟副站長尚未提告。因中央流行疫情指揮中心規定，民眾搭乘大眾交通運輸工具及在站區內，須全程配戴口罩，警方後續依違反社會秩序維護法、違反傳染病防治法移送裁處。

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苗栗鐵路派出所3名員警衝出抽出警棍喝斥，男子才將木桿丟棄，之後由員警壓制帶回派出所。（民眾提供）

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