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    5名前助理批假面甜心、慣老闆 北市議員出庭請法院還清白

    北市議員林穎孟上午親自出庭，請法官「還我清白」。（記者溫于德攝）

    北市議員林穎孟上午親自出庭，請法官「還我清白」。（記者溫于德攝）

    2022/01/21 14:51

    〔記者溫于德／台北報導〕出身太陽花學運的無黨籍台北市議員林穎孟，不滿5名前助理稱她挪用勞健保費、請生理假要拿出證明，並批她是「假面甜心」、「議會慣老闆」、「台女」等，對5人提告，5人已獲檢方不起訴，至於民事求償380萬元部分，台北地院上午開庭，林穎孟親自到庭表示：「請法院明察秋毫，還我清白」。

    林穎孟庭後也說，勞動部不當勞動裁決委員會已明文，吳香君等5名前助理爆料內容不實，她也認為5人所說持續損害她的名譽，因而提起本件民事求償，並希望5人道歉，讓各界得知實際情形，同時對自己的行為負責

    至於身為被告的林家宇則說，5人所說內容均有完整錄音、錄影可以佐證，檢方的不起訴書也指5人所說有憑有據，但林穎孟仍以勞動裁決結果強調自己清白；林家宇也說，5人離職已超過1年，仍被林穎孟追殺，求償380萬元，直批「林穎孟態度很不負責任」，也要林穎孟認錯並重新出發，必要時會提供錄音錄影供大眾檢視。

    全案源於吳香君、林家宇、陳威翰、簡崇晉、歐陽政杰等5人，因為向媒體投訴林穎孟詐領助理費，並挪用助理勞健保保費，就連請生理假都還要提出證明，陸續遭林穎孟解雇後提告。

    台北地檢署偵查後認為5人爆料內容必非毫無根據，本月12日將5人不起訴；林穎孟將聲請再議。

    民事部分，林穎孟上午在律師陪同下到庭，律師說，5人均承認爆料內容是經互相討論後，由林家宇向媒體說明，同時指控林穎孟是「假面甜心」、「議會慣老闆」、「選前一套，選後一套的政客」、「我的老闆是個草包加低能，專業幕僚的能力就是把草包包裝成無害的小白兔」、「這不是低能是什麼」。

    律師強調，5人爆料內容讓各界誤認林穎孟涉及貪污，而勞動裁決也認定5人指控與事實不符，隨後聲請當庭勘驗影片。

    林家宇等5人承認向媒體爆料，但部分內容是記者查證後所撰寫；至於林家宇則稱，印象中他只有說「議會慣老闆」，其餘內容因時間久遠，不記得是誰說的。

    林家宇（前排）與另4名前助理（後排）遭林穎孟求償380萬元。（記者溫于德攝）

    林家宇（前排）與另4名前助理（後排）遭林穎孟求償380萬元。（記者溫于德攝）

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