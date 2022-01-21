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    首頁　>　社會

    13隻蜜袋鼬慘遭寄宿犬咬死 女被控故意致死獲不起訴

    蔡女領養及收容的13隻蜜袋鼬遭寄宿犬隻咬死，其中7隻被發現時已成乾屍。（民眾提供）

    蔡女領養及收容的13隻蜜袋鼬遭寄宿犬隻咬死，其中7隻被發現時已成乾屍。（民眾提供）

    2022/01/21 16:05

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市八德區21歲蔡姓女子領養及中途13隻蜜袋鼬，又受託寄宿1隻米克斯犬，豈料，犬隻掙脫繩索將蜜袋鼬全數咬死，其中7隻蜜袋鼬被找到時已成乾屍，經民眾檢舉會同警方、桃園市動保處破門發現，依違反「動物保護法」將蔡女移送法辦，桃園地檢署檢察官從蔡女、相關證人說詞及對話紀錄等證據，認為蔡女並無故意使動物死亡犯意，難認有「動保法」刑責，予以不起訴。

    檢方另指出，蔡女行為是否違反「動保法」第30條過失使動物死亡，此部分屬行政罰，將函請主管機關認定；對此，動保處表示，將依「動保法」第5及30條預計開罰1萬5000元，呼籲飼主照顧動物時應注意不同動物屬性，並隨時留意動物狀況。

    蔡女於2020年12月至2021年1月間，陸續領養及中途13隻蜜袋鼬，並在八德區租屋作為飼養處所，卻在2021年6月間受託寄宿1隻白色米克斯犬隻，豈料，米克斯犬於同年7月5日掙脫繩索，將屋內弄得亂七八糟，還翻倒蜜袋鼬籠子，將13隻蜜袋鼬全數咬死，蔡女發現後只找到6隻屍體，另7隻事隔1個月才在雜物堆中找到，經民眾檢舉會同警方、動保處破門，認為蔡女不僅將蜜袋鼬、犬隻混養，發現6隻蜜袋鼬被咬死後，又沒有積極尋找另7隻下落，導致蜜袋鼬全數被咬死，認為蔡女涉犯「動保法」第12、25條不得任意宰殺動物罪。

    蔡女否認犯行，辯稱犬隻有用圍籬及繩索固定，也有提供充足的水、食物給蜜袋鼬，怎知返回租屋處發現犬隻掙脫繩索，當下找到6隻蜜袋鼬屍體，因陽台門窗開啟，以為其他7隻逃跑不見，並非無積極尋找、救援；檢方另從蔡女與犬隻飼主、蜜袋鼬送養人對話，顯示蔡女確實有管束犬隻，案發後立即要求飼主接回，並對蜜袋釉死亡感到難過、自責等，認為蔡女並無故意死動物死亡犯意。

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