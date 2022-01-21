撞傷碾壓前妻還下車拍照 殺人未遂判刑定讞

二審高雄高分院依依家暴人未遂罪將呂男判刑5年8月，最高法院今駁回上訴定讞。（資料照）

2022/01/21 12:31

〔記者張文川／台北報導〕高雄市呂姓男子前年12月駕駛價值逾300萬元的奧迪Q7名車，逆向衝撞、輾壓前妻與她新任丈夫，撞到後還倒車輾壓，所幸2人未被撞擊要害，送醫後幸運保命，二審高雄高分院依依家暴人未遂罪將呂男判刑5年8月，最高法院今駁回上訴定讞。

呂犯另犯恐嚇、違反家暴令2罪，二審判處可易科罰金的3月徒刑，此部分不得上訴三審，已於二審先行定讞。

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判決指出，呂男2020年因對前妻屢施暴力，法院核發保護令命令他不得騷擾前妻，警方通知他後，他即致電恐嚇前妻「家暴令有辦法保護妳24小時嗎」、「讓妳在高雄吃不下、住不下」，還傳送一名插著鼻胃管的病人躺在病床上的照片，標明「人不犯我，我不犯人，人若犯我，雖遠必誅」，持續恫嚇前妻。

呂男不願罷手，同年12月13日晚間6時許，前妻和新任丈夫正步行返家，呂男駕駛Q7休旅車逆向追逐加速衝撞2人，2人倒地，他竟又倒車試圖輾壓2人，把前妻撞得骨盆挫傷、骨折，頭、腳多處受傷，幸未撞到或輾到要害部位，她丈夫因過度驚嚇而當場昏迷，2人送醫救回性命。

呂男撞人後，還下車咆哮辱罵不斷哀號的前妻，用手機拍下前妻慘狀，才和路人打110。法院審理時，呂男供稱是要攔妻討論債務，只想傷害教訓她，沒有殺人犯意。至於為何要倒車，他辯說是怕前妻被底盤高溫燙傷。

高雄高分院勘驗監視器畫面，認定車速不慢，也未刻意煞停，認定呂男是故意衝撞、輾壓2人，明知可能造成死亡卻不以為意，有殺人的不確定（間接）故意；下車後還咆哮傷者、拍照，態度囂張，視人命如草芥，法紀觀念薄弱，且未和解，犯後飾詞狡辯，態度不佳，因此依殺人未遂罪判處5年8月。最高法院認為二審判決無誤，駁回上訴確定。

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