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    詐團車手扮公司採購想解除警示帳戶 警戳破謊言

    警方查獲詐騙集團車手林姓男子（左1）。（警方提供）

    警方查獲詐騙集團車手林姓男子（左1）。（警方提供）

    2022/01/21 11:47

    〔記者周敏鴻／桃園報導〕詐騙集團車手林姓男子20日下午前往桃園市桃園區一處金融機構想要解除警示帳戶，警方獲報趕往了解，林男雖稱他在公司負責採購，因帳戶被凍結導致工作不便，才想要申請解除警示帳戶，但他說不清公司營運、帳戶往來對象等細節，被警方戳破謊言，已依詐欺罪嫌將他送辦。警方另依林男供述，查獲他的上線車手古姓男子，同樣依詐欺罪嫌送辦。

    林男前往金融機構想要解除警示帳戶時，金融機構行員察覺有異通報桃園警分局景福派出所，所長吳政哲趕忙率員前往了解。林男看到警方出現，臉色大變，堅稱自己在公司負責採購，因為與客戶有貨款往來的需求，才想要申請解除警示帳戶。

    警方細問林男公司營運狀況、貨款往來為何使用個人帳戶、帳戶往來對象有誰，他都交代不清，最後他啞口無言，只得坦承他之前將帳戶提供給詐騙集團使用，後因有被害人匯款他的帳戶後報警，他的帳戶才被列為警示帳戶，但詐騙集團不死心，答應他事後會給豐厚的報酬，要求他冒險申請解除警示帳戶。

    警方訊後已因林男、古男是詐騙集團車手，將他們依詐欺罪嫌送辦，還要持續追查幕後的其他成員。

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