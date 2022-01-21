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    加重酒駕刑度 法務部提未肇事最多判3年

    立法院司法及法制委員會今天審查刑法修正草案。（記者簡惠茹翻攝）

    立法院司法及法制委員會今天審查刑法修正草案。（記者簡惠茹翻攝）

    2022/01/21 10:54

    〔記者簡惠茹／台北報導〕多名立委提案提高酒駕刑責，法務部次長蔡碧仲今天提出修法建議，初犯未肇事者刑度從2年提高為3年以下有期徒刑、拘役或30萬元以下罰金，針對肇事者增訂併科罰金，再犯致人於死最高300萬元，再犯年限修正為10年。

    立法院司法及法制委員會今天審查「刑法第185條之3修正草案」，多名立委提案提高酒駕刑責，針對酒駕初犯致人於死者，國民黨立委葉毓蘭、蔣萬安，民進黨立委邱志偉皆提案將初犯致人於死者提高刑度到5年以上12年以下有期徒刑，國民黨立委吳斯懷提案初犯致人於死者處無期徒刑或10年以上有期徒刑，國民黨立委洪孟楷提案處死刑、無期徒刑或12年以上有期徒刑，民進黨立委何欣純提案處無期徒刑或7年以上有期徒刑。

    初犯酒駕未肇事者，現行刑度為2年以下有期徒刑得併科20萬元以下罰金，針對多名立委提案提高酒駕刑度，法務部次長蔡碧仲今天在會中報告表示，考量立委們的意見後，為杜絕酒駕、重懲嚴罰，修法方向法務部建議提高刑度，採向上提高1個刑度級距考量，將徒刑及罰金提高為3年以下有期徒刑、拘役或30萬元以下罰金方向研議。

    針對酒駕肇事者，現行條文無論初犯或再犯都沒有併科罰金，5年內再犯酒駕因而致人於死者，處無期徒刑或5年以上有期徒刑；致重傷者，處3年以上10年以下有期徒刑，也就是5年內再犯酒駕而致人於死或重傷者，最重可處無期徒刑。

    蔡碧仲表示，再犯年限及刑責，將現行5年內再犯修正為10年內，並增訂得併科罰金100萬元到300萬元，再犯致人於死者併科300萬元以下罰金，再犯致重傷者併科200萬元以下罰金，此外，初犯致人於死者併科200萬元以下罰金，致重傷者併科100萬元以下罰金。

    蔡碧仲也指出，各地方檢察署從嚴審核而不准易科罰金經發監執行的酒駕被告，統計1月6日到今天為止約有170人，嚴懲酒駕惡行，法務部絕對沒有講空話。（11:03更新）

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