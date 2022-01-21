婦人騎車倒地告砂石車駕駛肇逃 檢視現場畫面未碰撞
2022/01/21 10:22
〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄一名砂石車駕駛在爆料公社發文，指他開車行經九如一路往東近交流道前，一名婦人騎車在右後方，機車在經過水溝蓋處疑似打滑撞到路邊汽車，事後遭婦人怒告公共危險、過失傷害、肇事逃逸，並附上行車紀錄器問網友如何自保。而檢視現場畫面，雙方未發生碰撞。
砂石車駕駛指出，他在光武路綠燈起步後，依規定打方向燈往右靠至右轉專用道，此路段的機慢車專用道是在右轉專用道的左邊，這位騎車婦人卻要從他卡車右方超車，他當下就有發現，為避免危險，他還刻意儘量靠左，留個間距給她怕輾過她，但她自己摔車了！
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對此，三民一分局覺民路派出所指出，14日上午9時獲報三民區九如一路269號前發生交通事故，57歲陳姓婦人表示，騎車與一部砂石車發生事故，害她緊急煞車倒地受傷。
警方也通知30歲劉姓砂石車駕駛到案說明，劉男表示行駛過程中未與婦人發生擦撞，故才未停留現場查看駛離。
經檢視現場畫面，雙方同向直行於九如一路右轉車道上，婦人疑因砂石車在旁一時緊張，漸駛向道路右側後煞停（未與砂石車發生碰撞），倒地自摔與路邊一輛自小客車輕微擦撞，胸部輕微挫傷無大礙，由於婦人堅持提告，全案依規定受理涉嫌刑法肇事逃逸、過失傷害並函送偵辦。