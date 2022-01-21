臨時工種滿屋大麻市價2千萬！出貨前被抄 警出動大貨車載回

桃園市中壢警分局北上新北市樹林區查獲滿屋的大麻園，漏夜以大貨車載回分局。（記者李容萍攝）

2022/01/21 08:44

〔記者李容萍、許倬勛／桃園報導〕原本從事臨時工的48歲林姓男子，1年半前轉行在新北市樹林區承租5層透天的民宅，當起「自耕農」上網自學種大麻，近半年種植技術成熟，準備年節前大量出貨販售，未料，昨（20日）下午被桃園市政府警察局會同基隆港務警察總隊刑事警察隊查獲，總計686株大麻植株、粗估市價約2000萬元，另有15公斤重的成品及種植器具等，警方漏夜花了2個小時以2輛20噸大貨車載回中壢警分局。

據悉，林男自述前年年中受到武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響，收入不穩，為了養家，以月租3萬5000元在樹林區租下5層透天民宅，1、2樓為住家，3至5樓共9間房間搭建種大麻的溫室，每天宅在家上網自學種大麻，曾失敗多次，後來拜師改以剪下大麻草插在培養土培育，加上施肥、光照等照料，大麻植株迅速繁衍，正準備年前大撈一筆，被警方查獲，1整年的心血全泡湯。

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中壢警分局動員20餘名警力，把滿屋686株大麻植株盆栽、15公斤重的成品及培養土、照射燈具等搬上貨車開抵中壢警分局，再接力下貨至分局倉庫，外頭細雨低溫、寒風刺骨，搬運的偵查佐不分男女，搬得滿身大汗。

桃園市警察局長陳國進昨晚偕桃園市義勇刑警協會理事長吳裕松、婦女志工中隊長涂秀禎等人前往頒發刑案獎勵金，直擊搬運這一幕，讚許中壢警方年前淨化治安搗破此一毒窟。

義刑一行人睜大睛打探如此壯觀的大麻植物園，陳國進當起老師介紹大麻的特徵，其莖直立，密生細柔毛，葉片如披針形，先端漸尖，邊緣呈粗鋸齒，每一複葉呈奇數對稱，單一植株，可同時具有3葉和5葉的葉片；由於大麻屬於二級毒品，對人體的傷害包括肺、心，在心理上會造成妄想、幻覺並有成癮性，中壢警分局長蕭欽杰呼籲青少年千萬別好奇「呼麻」，以免傷荷包又傷身體。

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桃園市中壢警分局北上新北市樹林區查獲滿屋的大麻園，偵查佐不分男女當起搬運工。（記者李容萍攝）

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