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    首頁　>　社會

    宜蘭縣消防員無線電設備 2025年全面數位化

    時力宜蘭縣黨部開記者會批道，宜蘭縣政府承諾把無線電設備全面升級數位化，但未看到任何進度期程。左起為時力宜蘭縣黨部執行長郭稟翰、總顧問林正芳。（記者蔡昀容攝）

    時力宜蘭縣黨部開記者會批道，宜蘭縣政府承諾把無線電設備全面升級數位化，但未看到任何進度期程。左起為時力宜蘭縣黨部執行長郭稟翰、總顧問林正芳。（記者蔡昀容攝）

    2022/01/20 21:55

    〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭縣政府消防局使用的無線電，現使用通訊品質較差的類比頻道，時代力量宜蘭縣黨部呼籲消防局提出全面升級數位無線電的期程。消防局表示，目前已有近半的無線電是雙模無線電（數位、類比皆可），今年起推動數位化無線電4年中程計畫，耗資1800萬元，2025年可以全面數位化。

    無線電類比訊號易受相似頻率干擾，導致雜訊或聲量忽大忽小；數位訊號抗噪好，聲音較清晰，時力宜蘭黨部今天開記者會批道，宜縣府承諾把無線電設備全面升級數位化，提升消防員救災品質和安全，但未看到縣府任何進度期程。

    縣消防局新聞稿回應，目前救災現場可並用數位、類比雙模無線電訊號，但仍遭到質疑，數位、類比訊號無法互通，哪來的「並用」？基層更反映從未使用過數位頻道，救災現場通訊品質仍時好時壞。

    縣消防局進一步說明，目前近半無線電設施數位化，從「類比」換成「雙模」機，由於雙模可以切換成數位或類比頻道，所以能配合類比舊機，使用類比頻道通訊；由於過去縣內5個基地台尚未全部數位化，加上有些人仍使用類比舊機，因此拿到雙模新機的同仁，仍以類比頻道通訊。

    不過，截至去年底，縣內5個基地台已全部數位化，消防局今也發布訊息給各分隊幹部，可使用數位頻道回報現場訊息給勤務指揮中心，至於進到救災現場的消防員，受限於仍有人持舊機，暫用類比頻道；至於類比舊機，還有41個固定台（設於分隊舍）、96個車裝台（設於救護車、消防車等）、178支手提台（手持無線電）有待汰換，今年至2025年，縣府每年編450萬元，逐步換成雙模無線電，達到設備全面數位化。

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