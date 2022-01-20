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    涉P圖詐領補助款 國民黨籍鶯歌跆拳道協進會總幹事被約談

    國民黨籍新北市鶯歌區跆拳道協進會總幹事陳尉勇涉詐領補助款，被搜索約談。（取自陳尉勇粉絲團）

    國民黨籍新北市鶯歌區跆拳道協進會總幹事陳尉勇涉詐領補助款，被搜索約談。（取自陳尉勇粉絲團）

    2022/01/20 19:07

    〔記者王定傳／新北報導〕國民黨籍的新北市鶯歌區跆拳道協進會總幹事陳尉勇，被控以「P圖」」方式，把「反毒、節能減碳、愛護森林」等標語放入比賽照片，向法務部保護司、農委會林務局、台灣電力公司等機關詐領相關補助款約8萬餘元，新北地檢署今天（20日）會同廉政署兵分二路發動搜索，約談陳男等10人到案，全案朝詐欺取財罪嫌偵辦。

    檢廉調查，陳男明知去年4月間舉辦的跆拳道錦標賽，並無辦理「節能追求永續發展、反毒反詐騙、愛護森林及節能減碳」宣導，活動會場也未懸掛相關活動宣導布條 ，涉嫌以「P圖」」把標語放入比賽照片中，向法務部保護司、農委會林務局及台電詐領相關補助款約8萬餘元，之後又試圖「依樣畫葫蘆」向中油詐領款項，承辦人員察覺怪異，橫向聯繫其他機關，進而發現陳男涉嫌詐領補助款。

    新北地檢署檢肅黑金專組檢察官蔡妍蓁今天指揮廉政署人員，兵分二路到陳男住處、鶯歌區跆拳道協進會搜索，查扣照片、單據等電磁紀錄及文書資料、手機及筆電等證物，約談陳男等10人，全案朝詐欺取財罪嫌偵辦。

    檢方說，將積極偵辦這類案件，避免國庫遭受損害。檢方也呼籲，民眾切勿貪圖不法利益詐領政府相關補助，造成國家財政成本增加以及觸犯刑法詐欺等罪，民眾如有發現相關不法，亦請踴躍檢舉，以發揮及達到公部分補助的真正目的。

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