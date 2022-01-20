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    彰化議員質疑員警半夜開罰單拚績效 臉書反被灌爆

    彰化縣和美鎮民接到違停罰單，發現開單時間竟然是凌晨2點多。（縣議員尤瑞春提供）

    彰化縣和美鎮民接到違停罰單，發現開單時間竟然是凌晨2點多。（縣議員尤瑞春提供）

    2022/01/20 17:37

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕員警半夜2點45分還在開罰單？彰化縣議員尤瑞春接獲民眾陳情，自家轎車晚上停放路邊，竟然半夜被開罰單，質疑「警察先生有需要這樣搶績效的嗎？」，引發民眾灌爆議員臉書，認為「沒有違停，就沒有罰單」；警方表示，半夜接獲檢舉，員警到場發現有13部車輛違停情事，依規定取締開罰。

    尤瑞春指出，有民眾向她陳情，把自家轎車停放在和美鎮糖友二街的路邊，1月18日一早發現被開罰單，而員警到場開罰時間竟然是凌晨2點45分，讓人質疑員警為了拚績效，連半夜都在開罰單。

    對此，和美警分局指出，中寮派出所員警在1月18日凌晨2點多接到民眾檢舉，指稱糖友二街至東順路間，以及糖友三街至東萊路間，都有車輛違規停放佔用道路，請員警前往取締，員警到場後發現確有13部車輛停放超越白線致妨礙人、車通行，依照違反道路交通管理處罰條例逕行舉發，處以新台幣600以上、1200元以下罰緩，共開出13張罰單。

    而尤瑞春臉書貼文，引來大批民眾留言灌爆，認為「沒有違停，就沒有罰單」，員警執法豈有時段之分；尤瑞春也進一步說明，糖友二街、糖友三街的交通流量不大，而半夜時段是離峰時間，在未有立即危險情況下，警方應該以勸導的方式代替直接開罰單的方式來提醒民眾才對。

    尤瑞春強調，和美鎮糖友里因為新蓋房子多，人口持續成長，車位一位難求，往往每戶人家的車輛又不只一輛，而這次民眾陳情被開單的地方，則是糖友社區與中寮國宅的花台旁，也不會影響家戶車輛進出，因此，已安排於24日會勘，尋找交通安全與停車的雙贏之道，也感謝民眾的留言指教。

    彰化縣議員尤瑞春接獲民眾陳情，自家轎車停放路邊，員警竟然半夜來開單。（記者劉曉欣翻攝）

    彰化縣議員尤瑞春接獲民眾陳情，自家轎車停放路邊，員警竟然半夜來開單。（記者劉曉欣翻攝）

    彰化縣議員尤瑞春接獲民眾陳情，質疑員警半夜開違停罰單是為了拚績效。（記者劉曉欣翻攝）

    彰化縣議員尤瑞春接獲民眾陳情，質疑員警半夜開違停罰單是為了拚績效。（記者劉曉欣翻攝）

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