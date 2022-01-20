裸男陳屍摩鐵…竟是女夫妻檔誘「雙飛」下藥洗劫 還有6男受害

警方將同性夫妻2女移送法辦。（警方提供）

2022/01/20 17:23

〔記者許國楨／台中報導〕住南部的林姓男子去年應女網友邀約到台中市一家摩鐵，結果陳屍房內，警方追查發現，竟是一對「同性結婚」女子暗示可「雙飛」，下藥迷昏林男洗劫，林男卻因難以負荷藥物反應暴斃。檢警查出這對夫妻還以此手法犯案多起，台中地院今依強盜致死等罪重判兩人17年徒刑。

去年6月12日，家住台南的45歲林姓男子被發現陳屍台中北區一家摩鐵房間，他下半身赤裸，一旁還有使用過的保險套及手機，沙發底下發現另支毀損手機，家屬確認屬死者所有。

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原以為可能只是單純的「馬上風」性交猝死案件，警方直覺案情不單純，調閱監視器畫面發現，林男前一天深夜開車搭載兩名女子投宿摩鐵，兩名女子卻早一步叫Uber離開，警方以車追人，循線找到住台中分別22歲、25歲的陳姓及江姓女子。

警方查出，江女、陳女是一對已登記結婚的同性夫妻，江女從事八大行業，罹患失眠、憂鬱症，多次到身心診所看診，取得「服爾眠」、「腦樂靜」等鎮靜安眠、抗憂鬱藥物；陳女則在火鍋店工作。兩人因疫情影響收入銳減，陳女於是上交友網站搭訕男網友，性暗示可「雙飛」，邀對方到摩鐵喝酒、聊天，趁機將鎮靜安眠藥物摻進啤酒迷昏對方，洗劫財物。

檢警調查，江女與陳女有時共同赴約，有時則由陳女獨自與男網友見面，江女在外接應，從去年6月1日至6月12日，不到半個月就犯下7案，洗劫被害人身上1千至4千元不等現金及手機、手表等財物，盜刷信用卡共20多筆，總金額達13萬餘元。而在乾洗被害人後，還故意拆開保險套製造已使用過的跡象，讓被害人醒來後以為已發生性行為而未追究。

而7案被害人中，林男罹有心臟肥大、左心室增厚等病症，喝下摻有藥物的啤酒，引發酒精及多重藥物反應暴斃。儘管兩女聲稱只是謀財，無意害命，但檢警查出，案發當天，林男開車北上台中，到約定地點搭載江女、陳女後投宿摩鐵，兩女故技重施迷昏林男洗劫，原本要刪除林男手機內通聯紀錄滅證，但因有密碼打不開，於是煙敲壞手機後，刻意丟到沙發底下掩人耳目。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

女夫妻檔敲壞林男手機。（警方提供）

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