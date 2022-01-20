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    花蓮銀樓搶案吳嫌落網 3年前也曾搶銀樓入獄

    花蓮市區昨晚發生銀樓搶案，搶匪吳男今晨落網。（民眾提供）

    花蓮市區昨晚發生銀樓搶案，搶匪吳男今晨落網。（民眾提供）

    2022/01/20 11:36

    〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮市區昨晚發生銀樓搶案，3年前曾搶銀樓遭判刑8個月的25歲吳姓男子，再次至銀樓，向店員佯稱購買金戒指後，趁隙取走逃逸至台東，得手價值約2萬8千元的4錢戒指；案發後，警方於今天凌晨逮獲逃犯，依搶奪罪嫌送辦。

    家住花蓮吉安的吳男，曾犯竊盜、搶奪等罪，3年前夥同友人至花蓮市中山路某銀樓搶走1條約2兩半、價值14萬元的金項鍊，被判刑8個月；昨晚再至另1間銀樓，搶走約4錢4分重的金戒指後騎腳踏車逃逸，再以3500元車資搭計程車到台東。

    吳男今晨落網時坦承犯行，向警供稱因缺錢才行搶，已變賣戒指換現金，目前全案被依搶奪罪嫌移送法辦，並由檢方向花蓮地方法院聲請羈押。

    花蓮警分局長郝心誠指出，昨晚獲報後，立即組成專案小組，由檢察官卓浚民指揮偵辦，因迅速鎖定吳男身分，隨即申請拘票，今天凌晨1時30分，在台東市中華路一家電子遊藝場，將正在打電動的吳男連夜押回花蓮，並查扣贓款及犯案用腳踏車，今將帶吳男取贓。

    花蓮市中山路銀樓林立，2018、2019年均發生過搶案，歹徒得手金額最高20多萬元，其中昨晚遭搶的銀樓曾在2018年被搶，由於年關將近，花蓮警方已將金融機構、銀樓等列入重點巡邏區域。

    花蓮吳男騎腳踏車至市區搶銀樓。（民眾提供）

    花蓮吳男騎腳踏車至市區搶銀樓。（民眾提供）

    花蓮市區銀樓昨晚遭搶，吳嫌今晨落網。（民眾提供）

    花蓮市區銀樓昨晚遭搶，吳嫌今晨落網。（民眾提供）

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