拘禁綑綁院生虐待致死 苗栗德芳教養院3員工被起訴

案發後，苗栗縣政府社會處於去年8月邀集中央官員及專家學者，召開檢討會議，會議決議依身心障礙者權益保障法第92條令德芳教養院自去年8月27日起停辦1年，並裁罰教養院30萬元。 （資料照）

2022/01/20 11:23

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣私立德芳教養院社工員兼教保組長賴姓男子、生活服務員周姓女子及行政助理林姓男子3人，將28歲李姓院生拘禁綑綁在房內毆打到昏迷送醫不治。苗栗地檢署偵查，3人造成李姓院生身體多處挫傷，並因腦浮腫、顱內出血、橫紋肌溶解等傷害死亡，今依私行拘禁致死、傷害罪嫌將3人提起公訴。

檢方調查，賴男、周女、林男於去年7月29日中午12點50分許，為處理李姓院生情緒躁動的狀況，竟逾越保護性管束的界限，以毆打、綑綁等非法方式私行拘禁李姓院生在房內，李姓院生一度掙脫，但3人再次予以毆打、綑綁，至下午2點30分許甚至將李姓院生的雙手反綁後拘禁在房內。

請繼續往下閱讀...

檢方調查，3人無視李姓院生缺乏適當言語表達能力，也不給予適當的飲水與其他照料，終致李姓院生因遭受多處毆打引發橫紋肌溶解症、局部腦實質浮腫、蜘蛛網膜下腔出血等傷勢，不及就醫診治而因惡性高熱、代謝性衰竭死亡。

李姓院生家屬雖另對林姓院長、教保員兼訓練員江姓女子提出告訴，但檢方偵查，林姓院長事發時不在犯罪現場，江女則是僅片段在場且並未出手毆打綑綁，難以認定具有共同犯意聯絡，為不起訴處分。

案發後，苗栗縣政府社會處於去年8月邀集中央官員及專家學者，召開檢討會議，會議決議依身心障礙者權益保障法第92條令德芳教養院自去年8月27日起停辦1年，並裁罰教養院30萬元。

苗栗地檢署檢察長陳松吉表示，身心障礙者權益保障法第75條已經規定對身心障礙者不得有身心虐待、限制自由等非法行為，身心障礙者與一般民眾在生存權上的保護不應有所區別。對處於弱勢狀態之身心障礙者予以侵害者，苗檢絕對嚴謹調查、依法訴追、不容寬貸，以保障全體民眾的生命、身體、生活安全。

苗栗縣德芳教養院李姓院生（左），遭院內周姓生活員、林姓社工員、賴姓行政助理（右）拘禁綑綁毆打到昏迷，送醫不治。（家屬提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法