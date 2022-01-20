請友代操賠37萬怒罵友「趁食查某」 挨告判賠6千

高雄女買科技股賺百萬，友人請她操盤慘賠37萬，怒駡「趁食查某」被法官判罰6千元。示意圖（資料照）

2022/01/20 11:19

〔記者黃佳琳／高雄報導〕台股去年狂飆，曾站上18291.25點歷史新高，郭姓男子委托林姓女友人代操股票，兩人下場大不同，同檔股票林女大賺百萬，郭卻慘賠37萬元，他氣得飆駡林女「趁食查某」，林女不爽提告，高雄地院依公然侮辱罪判罰郭男6千元。

判決指出，去年6月2日，郭姓男子騎車到林女位於三民區的住處，郭男坐在車上，直接對著房子裡的林女飆駡「趁食查某」（意即以賣淫維生的女人），林女聽到郭男在門口叫駡，從沙發起身出門，郭則駡完人就騎車離去。

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林女不滿被駡到警局提告，並指出，郭拿錢委托她買股票，她幫郭買了某檔科技股，結果股票下跌時，她勸郭先留著不要賣，持股觀望等上漲，結果郭執意要賣股，最後結算虧了37萬，她抱著同檔股票沒放，後來賺了100多萬，郭才會不爽去駡她。

高雄地院審理時，郭男辯稱，他沒有駡林女「趁食查某」，而是用台語稱讚她「你是很會賺錢的女人」，但法官認為，一般人不會無故跑到他人家中稱讚對方很會賺錢，且兩人確實有因股票操盤發生爭執，因此不採信郭男說詞，再加上「趁食查某」意寓「妓女、應召女郎、以賣淫為生的女人」，損及林女名譽，因此判罰郭男6千元，可上訴。

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