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    工業用冰醋酸泡製海蔘 食品公司負責人無罪確定

    淦成企業負責人朱德海，被控以浸泡工業用冰醋酸浸泡海參，但獲法院判決無罪。（資料照）

    淦成企業負責人朱德海，被控以浸泡工業用冰醋酸浸泡海參，但獲法院判決無罪。（資料照）

    2022/01/20 11:26

    〔記者溫于德／台北報導〕新北市販售海鮮的淦成企業，負責人朱德海被控以稀釋的工業用冰醋酸浸泡海參，混充成高級的「黑玉參」，對外販售牟利。高等法院更二審認為，冰醋酸屬於「加工助劑」，並非「食品用洗潔劑」或「食品用洗潔劑」，且朱行為時，食安法就「加工助劑」部分尚未有刑法規範，判朱無罪。最高法院駁回上訴確定。

    檢方起訴指，朱為了降低海參加工成本，並使海參賣相較佳，從2014年4月至2015年5月11日間，將工業用冰醋酸加水稀釋後，把海參放入浸泡，以溶解附著於海參上的白灰，再放入鍼粉調成的鹼水內清洗，經酸鹼中和並用自來水清洗，加工烘乾製成海參成品，出口至香港牟利，朱被依食品安全健康法、詐欺等罪起訴。

    新北地院一審認定朱違反食品安全衛生管理法，判刑1年。案經高院送請鑑定，認定朱男的海蔘「毒性極低，無毒害人體或危害人體之虞」，逆轉改判朱無罪。

    最高法院指，冰醋酸屬工業用的強酸，試腐蝕性物質，極具危險性，既然是工業用，就不可用於食品，另即便經過稀釋，也只是降低物質濃度，並未改變本質，因此，即便食品業者稀釋冰醋酸，仍不得作為食品、食品添加物、食品洗潔劑（含加工助劑）等物質，將全案撤銷發回更審。

    高院更二審認為，朱以稀釋後的冰醋酸，去除、溶解海參真皮層的碳酸鈣時，冰醋酸屬於「加工助劑」，並非「食品用洗潔劑」或「食品用洗潔劑」，且朱行為時，食安法就「加工助劑」部分尚未有刑法規範，判朱無罪。最高法院駁回上訴定讞。

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