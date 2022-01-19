1/19 今彩539頭獎開出2注！800萬獎落新北、新竹

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

2022/01/19 22:11

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（1月19日）開獎的第111000016期今彩539頭獎開出2注，由新北市三峽區文化路93號「億來多投注站」、新竹市東區頂竹里南大路289號1樓「尚旺商行」開出；第111000016期雙贏彩，頭獎摃龜。

第111000016期雙贏彩中獎號碼為「01、03、07、08、09、10、12、13、14、20、22、24」，頭獎摃龜；貳獎共4注中獎，每注可得10萬元；參獎共165注中獎，每注可得500元；肆獎共1757注中獎，每注可得100元。

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第111000016期今彩539中獎號碼為「09、15、17、26、38」，頭獎共2注中獎，每注可得800萬元；貳獎共207注中獎，每注可得2萬元；參獎共6988注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬7293注中獎，每注可得50元。

第111000016期39樂合彩中獎號碼為「09、15、17、26、38」，四合共5注中獎，每注可得21萬2500元；三合共234注中獎，每注可得1萬1250元；二合共7426注中獎，每注可得1125元。

第111000016期3星彩中獎號碼為「306」，正彩共38注中獎，每注可得1萬2500元。

第111000016期4星彩中獎號碼為「6363」，正彩共6注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見台灣彩券網站

雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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