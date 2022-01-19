為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    1/19 今彩539頭獎開出2注！800萬獎落新北、新竹

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    2022/01/19 22:11

    〔即時新聞／綜合報導〕今晚（1月19日）開獎的第111000016期今彩539頭獎開出2注，由新北市三峽區文化路93號「億來多投注站」、新竹市東區頂竹里南大路289號1樓「尚旺商行」開出；第111000016期雙贏彩，頭獎摃龜。

    第111000016期雙贏彩中獎號碼為「01、03、07、08、09、10、12、13、14、20、22、24」，頭獎摃龜；貳獎共4注中獎，每注可得10萬元；參獎共165注中獎，每注可得500元；肆獎共1757注中獎，每注可得100元。

    第111000016期今彩539中獎號碼為「09、15、17、26、38」，頭獎共2注中獎，每注可得800萬元；貳獎共207注中獎，每注可得2萬元；參獎共6988注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬7293注中獎，每注可得50元。

    第111000016期39樂合彩中獎號碼為「09、15、17、26、38」，四合共5注中獎，每注可得21萬2500元；三合共234注中獎，每注可得1萬1250元；二合共7426注中獎，每注可得1125元。

    第111000016期3星彩中獎號碼為「306」，正彩共38注中獎，每注可得1萬2500元。

    第111000016期4星彩中獎號碼為「6363」，正彩共6注中獎，每注可得12萬5000元。

    確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見台灣彩券網站

    雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    1/19 雙贏彩、今彩539開獎囉！
    2022/01/19 20:52

    1/19 雙贏彩、今彩539開獎囉！
    超強運！高雄家庭主婦抽中156萬賓士車 懷疑自己在作夢
    2022/01/19 12:08

    超強運！高雄家庭主婦抽中156萬賓士車 懷疑自己在作夢

    港灣生活圈更夯！無限景觀＋綠地成大賣點
    刮刮樂中獎秘訣在這？ 加拿大男子5個月狂撈334萬彩金
    2022/01/13 17:08

    刮刮樂中獎秘訣在這？ 加拿大男子5個月狂撈334萬彩金

    2021年最紅廠商被罵爆！緊急PO文滅火
    社會今日熱門

    2022春節專區

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播