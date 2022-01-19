替竹聯幫靈骨塔詐團詐欺被害人房產 假代書重判9年

男子余宗穎被控替竹聯幫2組靈骨塔詐欺集團竹聯幫許顥瀚（左）與黃胤庭、黃郁齊兄弟檔2組詐欺集團遭重判9年徒刑。（資料照）

2022/01/19 20:05

〔記者林嘉東／基隆報導〕男子余宗穎被控替竹聯幫許顥瀚與黃胤庭、黃郁齊兄弟檔2組詐騙集團，詐欺被害人變賣房產、遭法拍，涉犯違反組織犯罪條例、加重詐欺罪。基隆地院今天宣判，依加重詐欺罪等罪重判余男9年徒刑。

男子余宗穎被控以「假代書」身分，替許顥瀚與黃胤庭、黃郁齊兄弟檔2詐欺集團，找金主詐欺被害人房產。

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檢警調查，許顥瀚與黃胤庭、黃郁齊集團成員先佯稱想以上億元高價，向被害人收購被套牢多年的靈骨塔後，再由余宗穎找公司主管或假買家出面取信被害人，再以節稅為由，騙被害人繳納各式名目費用，如發現被害人資金不足，另安排被害人向金主抵押借款。

此時，余宗穎以假代書、公司主管與公司股東等身分稱，許顥瀚與黃胤庭指示他出面，透過陳姓男子（另案偵辦中）介紹莊姓金主等7人（另案偵辦中）借款給被害人，但被害人須提供房產供金主設定抵押。

被害人信以為真，把房產拿出來抵押後，金主假裝借錢給被害人，被害人借的這筆錢馬上被集團成員以要繳交稅金等名目取走，藉此詐欺被害人房子。

余宗穎以此手法詐騙潘姓被害人在台北市北投進千萬元房子，張姓被害人在新北市三重400多萬的房子。

承辦主任檢察官陳映蓁調查後認定，余男騙被害人把房子抵押套現，害家庭失和，臨老不得安寧，負擔巨額債務與利息，還要面對房子要被法拍的痛苦。

此外，余在檢方偵辦期間刻意誤導檢警偵辦方向，與同夥勾串證詞，湮滅證據，毫無悔意，態度惡劣，將余男依涉犯違反組織犯罪條例、加重詐欺罪嫌起訴。

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