裸男陳屍台中摩鐵 竟是女網友下藥洗劫

林男被發現陳屍摩鐵。示意圖、翻攝資料照。（本報合成）

2022/01/19 18:41

〔記者張瑞楨／台中報導〕住南部的45歲林姓男子，去年6月12日被發現陳屍台中市一家摩鐵，他下半身赤裸，一旁還有使用過的保險套。台中市檢警調查發現，他與剛認識的已婚陳姓女網友投宿後，陳女與江姓丈夫合謀，下藥迷昏劫財，沒想到林男因心臟病暴斃，而且這對夫妻還曾以相同手法搶劫6名男子，全案依強盜與強盜致死罪各判刑17年，可上訴。

45歲林男去年帶著年約25歲陳姓女子投宿台中北區一家汽車旅館，房務人員卻發現他躺在地上，已無生命跡象，下半身赤裸，一旁還有使用過保險套。警方調閱監視器發現，陳女當天清晨匆忙離去，在房內只逗留約2小時。警方當天找到陳女，她宣稱兩人透過網路認識，當天相約到摩鐵喝酒聊天，沒有發生性行為，她看到林男已喝醉，先行離開。台中地檢署檢察官解剖卻發現，林男體內有安眠藥成分。

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檢警調查發現，陳女與丈夫江男缺錢花，由陳女當誘餌，引誘林男共赴汽車旅館，伺機在酒內放安眠藥，等對方昏睡後劫財，包括林男在內，已知共有7人受害。

至於林男會死亡，主因是他有心臟病宿疾，難以承受安眠藥。

台中地方法院認為，這對夫妻惡性重大，導致被害人死亡等嚴重後果，觸犯強盜罪、強盜致人於死罪，後者可處死刑、無期徒刑或十年以上有期徒刑，判決這對夫妻各17年重刑，可上訴二審。

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