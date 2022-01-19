為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    裸男陳屍台中摩鐵 竟是女網友下藥洗劫

    林男被發現陳屍摩鐵。示意圖、翻攝資料照。（本報合成）

    林男被發現陳屍摩鐵。示意圖、翻攝資料照。（本報合成）

    2022/01/19 18:41

    〔記者張瑞楨／台中報導〕住南部的45歲林姓男子，去年6月12日被發現陳屍台中市一家摩鐵，他下半身赤裸，一旁還有使用過的保險套。台中市檢警調查發現，他與剛認識的已婚陳姓女網友投宿後，陳女與江姓丈夫合謀，下藥迷昏劫財，沒想到林男因心臟病暴斃，而且這對夫妻還曾以相同手法搶劫6名男子，全案依強盜與強盜致死罪各判刑17年，可上訴。

    45歲林男去年帶著年約25歲陳姓女子投宿台中北區一家汽車旅館，房務人員卻發現他躺在地上，已無生命跡象，下半身赤裸，一旁還有使用過保險套。警方調閱監視器發現，陳女當天清晨匆忙離去，在房內只逗留約2小時。警方當天找到陳女，她宣稱兩人透過網路認識，當天相約到摩鐵喝酒聊天，沒有發生性行為，她看到林男已喝醉，先行離開。台中地檢署檢察官解剖卻發現，林男體內有安眠藥成分。

    檢警調查發現，陳女與丈夫江男缺錢花，由陳女當誘餌，引誘林男共赴汽車旅館，伺機在酒內放安眠藥，等對方昏睡後劫財，包括林男在內，已知共有7人受害。

    至於林男會死亡，主因是他有心臟病宿疾，難以承受安眠藥。

    台中地方法院認為，這對夫妻惡性重大，導致被害人死亡等嚴重後果，觸犯強盜罪、強盜致人於死罪，後者可處死刑、無期徒刑或十年以上有期徒刑，判決這對夫妻各17年重刑，可上訴二審。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    夫為滿足「換妻」性幻想！ 下藥灌醉妻讓同事性侵下場慘了
    2022/01/19 12:23

    夫為滿足「換妻」性幻想！ 下藥灌醉妻讓同事性侵下場慘了
    開發公司總經理沒上班…竟與女友陳屍租屋 發現針筒及不明粉末
    2022/01/13 19:48

    開發公司總經理沒上班…竟與女友陳屍租屋 發現針筒及不明粉末

    流感季當心難纏又致命的肺炎鏈球菌
    恐怖！女大生夜店狂歡遭下藥「癱軟倒地不起」畫面曝光
    2021/10/22 15:54

    恐怖！女大生夜店狂歡遭下藥「癱軟倒地不起」畫面曝光
    雲林失蹤婦人藏屍計程車 同居男友上個月被發現陳屍桃園雞舍
    2021/09/14 12:35

    雲林失蹤婦人藏屍計程車 同居男友上個月被發現陳屍桃園雞舍

    2021年最紅廠商被罵爆！緊急PO文滅火
    40歲裸男陳屍高雄摩鐵浴缸 案發前夜有人到過房間
    2021/09/05 17:51

    40歲裸男陳屍高雄摩鐵浴缸 案發前夜有人到過房間
    社會今日熱門

    2022春節專區

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播