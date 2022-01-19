拿女網友只穿內衣辣照恐嚇勒索3千 21歲男異想天開GG了

21歲年輕男子異想天開，將交友軟體認識年輕女子著胸罩照片合來恐嚇取財，女子驚嚇報警，南投地院法官判處3個月徒刑。（記者陳鳳麗攝）

2022/01/19 18:04

〔記者陳鳳麗／南投報導〕21歲黃姓男子在某火辣的交友軟體認識妙齡女，兩人才搭上話，該男就要求對方傳照片以討論見面事宜，女子傳來僅著胸罩的照片後，黃男因缺錢花用，恐嚇對方該照片已截圖，若不給付3000元就要散布該照片到各社群網站，女網友嚇壞報警。黃男被南投地院法官依恐嚇取財未遂罪名，判處有期徒刑3個月，若易科罰金折合9萬元。

這名家住南投縣的21歲黃姓男子，是在去年5月下旬使用一個被認為火辣的交友軟體，認識1年輕女子，兩人進一步要約見面，黃男即要求對方先傳照片，知道她長什麼樣子，該女子作風也火辣，即PO了僅著胸罩的上半身照片。

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黃男看到該照片後，因手頭很緊缺錢花用，因此起了壞念頭，把自己銀行帳號的訊息傳給對方，要該女子匯3000元到該帳戶，如果不匯錢，她的照片已截圖下來，會把該不雅照外流散布到網路平台。

這名住在北部的年輕女子，沒有想到剛認識的網友會用這種卑劣手法，非常害怕黃男真的會散布該照片，但又不甘被勒索錢，幾經考慮後決定報警，因黃男住南投縣，而將該案移到南投縣。

南投地院法官審結該案，將黃男以恐嚇取財未遂罪名，判處有期徒刑3個月，若易科罰金折合9萬元。法官在判決書中指出，黃男年紀輕輕不想以正當途徑賺取所需，竟向網友用恐嚇方式想取得財物，實在很不應該，但因黃男未取得款項，且坦承犯行，並達成和解獲得原諒，因此量處3個月徒刑。

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