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    在火場水患車禍搶救人命 嘉縣顏新訓獲消防鳳凰獎

    嘉義縣消防局雙福救助分隊分隊長顏新訓。（嘉義縣消防局提供）

    嘉義縣消防局雙福救助分隊分隊長顏新訓。（嘉義縣消防局提供）

    2022/01/19 16:34

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣消防局雙福救助分隊分隊長顏新訓，從事消防工作18年，有救生員教練、潛水教練、急流救生教官班、火搶教官班等資格，並加入嘉義縣特種搜救隊，多次在火災、淹水及車禍現場搶救人命，獲得110年度「鳳凰獎」消防楷模，他感謝家人支持體諒及長官愛護，「我以從事消防工作為榮」。

    顏新訓在嘉義縣消防局擔任過分隊長、科員等，曾在嘉義縣山、海、平原區消防分隊服務，參與612水災、莫拉克風災、南亞大火、823水災及各項山域山難搜救至水域救援、重大火災搶救等勤務。

    2021年5月17日民雄鄉頂崙村住宅火警搶救，現場多名民眾受困於陽台呼，顏新訓冒險進入搜救，救援受困民眾；2018年8月23日大雨造成嘉義縣沿海嚴重淹水，顏新訓與同仁在淹水地區搶救受困民眾、疏散撤離及運送物資；2018年11月5日國道三號南下296公里車禍，顏新訓搶救因翻車受困於擠壓變形車內的駕駛，救出傷患送醫，成功挽回生命。

    太保義消分隊長葉國財多次協助火場後勤，2020年太保市2起住宅、工廠火警，他進火場搶救，撲滅火勢，防止延燒；葉國財與隊上義消多次參與全國義消競技比賽獲得佳績，並協助促使嘉太消防分隊成立，募得捐款1000多萬元，提升救災能量，也招募義消、顧問，熱心公益，獲選為110年「鳳凰獎」義消楷模。

    顏新訓多次在火場救援。（嘉義縣消防局提供）

    顏新訓多次在火場救援。（嘉義縣消防局提供）

    顏新訓多次在火場救援。（嘉義縣消防局提供）

    顏新訓多次在火場救援。（嘉義縣消防局提供）

    太保義消分隊長葉國財。（嘉義縣消防局提供）

    太保義消分隊長葉國財。（嘉義縣消防局提供）

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