誘購塔位、生基位還找日籍男冒充買家 30人遭詐7千多萬

警方查扣手機、客戶訂單、資料、塔位、生基位買賣契約書、生基寶盒提貨單、教戰守則等贓證物。（記者邱俊福攝）

2022/01/19 15:18

〔記者邱俊福／台北報導〕以郭姓、王姓夫妻檔為首的靈骨塔詐欺集團，除以傳統推銷塔位，還以購買「生基位」可以消災解厄的新話術，並安排日籍假買家假意高價收購，誘騙被害人不斷加碼，購入整套殯葬產品，血本無歸。刑事局偵七大隊第一隊今宣布偵破，將郭姓夫妻檔等19人逮捕送辦，初步清查至少有30多人上當，被騙金額高達7000多萬元。

警方調查，該靈骨塔詐欺集團已成立4、5年之久，專鎖定手中有倒閉的未上市股票的民眾，以「壁紙換塔位」、加購「骨灰罐、內膽、牌位、寶石鑑定書」等整套殯葬產品，才有買家願意高價收購的詐欺話術，慫恿被害人投資。

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另該集團還會以新的「生基位」詐騙話術，宣稱「種生基」（針對活人的風水秘術）可以消災解厄、祈福改運，鼓吹被害人投資後再轉售獲利，再陸續以「生基位需要搭配生基寶盒」、「生基寶盒有瑕疵需要補土、貼金箔」等連串話術，誘騙被害人持續加碼。

期間，該集團有時安排一名長期旅居國內的日籍男子擔任假買家與被害人見面，假稱可高價收購塔位，取信被害人，當被害人購買後，即找各種理由使交易告吹，以此不斷拖延交易，繼續慫恿加購，最終與被害人斷絕聯繫。

去年5月間，北市一名6旬李姓婦人遭誘騙後，至去年底陸續購買上百個靈骨塔，以及生基位、骨灰罐等等殯葬產品，遭詐高達2000多萬元，始知受騙報警。

警方先後於去年11月30日及今年1月12日執行2波緝捕行動，逮捕郭姓夫妻檔等19名嫌犯，依詐欺、組織等罪嫌送辦，並查扣手機、客戶訂單、資料、塔位、生基位買賣契約書、生基寶盒提貨單、教戰守則等贓證物，以及核准裁定扣押嫌犯名下價值約5000萬元房產1棟。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

王姓婦人與其郭姓老公等19人送辦。（記者邱俊福翻攝）

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