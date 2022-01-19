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    男網購壯陽藥 警驗出大麻成分毒品罪送辦

    張男網購壯陽藥，警方竟驗出大麻成分，將他依毒品罪嫌送辦。（讀者提供）

    張男網購壯陽藥，警方竟驗出大麻成分，將他依毒品罪嫌送辦。（讀者提供）

    2022/01/19 15:20

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市警方日前於鳳山區五甲路攔獲1名張姓男子，起出1罐印度神油，張男辯稱是網購壯陽藥，不料警方竟驗出大麻成分，將他依違反毒品罪嫌送辦。

    鳳山警方日前深夜2時許，執行快速打擊警網勤務，於鳳山區五甲路發現1部黑色自小客車行跡可疑，數度行駛機車道，發現警車巡邏燈，欲搶快甩開警網，轉入巷內躲避。

    警方一路尾隨其後，在轉入小巷內後攔車，駕駛張姓男子見警方盤查，一臉神情慌張，頻說自己未酒駕，並主動拿出口袋裡1罐印度神油，內有褐色液體6.94公克。

    警方詢問張男稱是眼藥水瓶，後又改口稱是精油，脖子酸推骨在抹，警方當場打開瓶蓋嗅聞，發覺並無一般精油香氣，帶返所進行毒品簡易快速篩檢，結果呈現二級毒品大麻陽性反應。

    警方調查，張男（46歲）原本一派輕鬆，警方驗出大麻成分後，張男露出詫異神情，稱該瓶印度神油是他於臉書購買，沒想到竟會觸法。

    警方呼籲民眾買藥，應選擇衛生福利部食品藥物管理署認證的醫療保健用品，且應在受保障交易平台購物購買，亂買來路不明成藥，不具療效又傷身，甚至內含毒品成分，可能觸法被送辦。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    警方查獲張姓男子。（讀者提供）

    警方查獲張姓男子。（讀者提供）

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