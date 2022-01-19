離婚男法官未按月付妻3萬挨告 還被爆闖屋性侵

離婚男法官因未依約按月給付前妻3萬元挨告，北院審結，認定前妻提告求償168萬元有理，依前妻所求，全額判准。（情境照）

2022/01/19 13:05

〔記者溫于德／台北報導〕高等法院一名男法官與妻子離婚，原協議由他按月支付前妻3萬元直到女方改嫁為止，但他付了10個月後發現妻子並未依約繼續煮飯還交了男友，拒絕再付，遭前妻提告要求168萬元，同時驚爆他闖屋性侵。台北地院民庭審理時就性侵部分經傳喚夫妻友人作證，除認定前妻所言「應非子虛」，也認為男法官未依約按月給付3萬元，故依前妻所求全額判准；可上訴。

這名男法官過去在北院服務時，曾於2012年負責承審林益世索賄案；升上高院後，又在「恐攻級酒駕撞死人」中擔任受命法官，他依殺人罪、肇事逃逸罪等2罪，併判郭男有期徒刑12年6月。

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據悉，男法官與前妻結婚20年並生下1名子女，妻子婚後辭去工作專心相夫教子，未料，13年前夫妻感情生變，妻子打算離婚，但法官試圖挽回未果，只能同意離婚，並於2015年7月6日辦理離婚。

夫妻同時透過離婚協議書約定，房、車自離婚當日至2016年1月6日止，週間均由女方居住、使用，週日才歸男法官，他也同意自離婚當月起至2027年7月止，按月給付女方3萬元，除非女方改嫁才可終止給付。

然而，男法官付了10個月後，因前妻未依約繼續煮飯給他與小孩吃，讓他同享天倫之樂，加上前妻也已交了新男友，他拒絕再付。

但前妻否認曾承諾「離婚後不交男朋友」、「會繼續煮飯給丈夫吃」，還驚爆雙方簽下離婚協議書24天後，遭男法官闖入住處性侵，她為顧及丈夫擔任法官須要面子，即使到醫院驗傷取得診斷證明也沒對外聲張，故提告要求給付自2016年5月至2020年12月31日止每月3萬元，共計168萬元。

男法官解釋，自己從無離婚之意，礙於妻子表示「需要自由」，他才同意離婚，另縱使他懷疑妻子另結新歡也想積極挽回；另因妻子說若不同意離婚，就會躲到花東，甚至「去酒店上班當小姐」，讓他丟臉，他才考慮離婚。

男法官強調，房、車原為夫妻共有，也已約定雙方使用時間，前妻卻在約定到期時仍未返還，還把原本在他銀行戶頭內的442萬元現金轉到自己名下，並侵佔房貸增貸餘款741萬多元，即便要賠也已抵銷。

北院審理時根據夫妻都認識的友人證詞，得知夫妻簽離婚協議書後，男法官進入屋內違反前妻性意願強行傷害，男法官事後為了表達歉意並彌補前妻，除了承諾不再進入房屋，也同意把房、車交由前妻「單獨使用」、無需搬出，因此認定前妻說法「應非子虛」。

北院也指，男法官未離婚前，對於妻子掌理家中財物、增貸、投資及日常生活花費等資金運用，基於夫妻間完全信任，全權交由妻子管理，且這種模式行之多年，男法官甚至在離婚時強調不會計較，卻在離婚超過5年後突然改變態度，要求前妻應一一提出事證交代婚姻期間所有資金運用流向，顯然沒有理由。

北院最終回歸夫妻所簽離婚協議，要求男法官應依約按月給付前妻3萬元，共計168萬元。

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