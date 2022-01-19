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    違法收受政治獻金40萬元 新黨榮譽黨主席郁慕明緩起訴

    新黨榮譽黨主席郁慕明。（資料照）

    新黨榮譽黨主席郁慕明。（資料照）

    2022/01/19 10:40

    〔記者王定傳／台北報導〕2018年間，新黨接受和安行股份有限公司的40萬元政治獻金，監察院去年發現該公司女負責人甄美芳當時是香港藉，違反政治獻金法規定予以告發；新黨榮譽黨主席郁慕明及陳姓會計對於事實均坦承並將40萬繳回，台北地檢署今日依違反政治獻金法予以2人緩起訴，期間1年，郁慕明另須繳交5萬元緩起訴處分金、陳女3萬元。

    依人力銀行資料，和安藥業由具有法律學識背景的盛維恩先生於1974年創設，為台灣業界前五大排名的藥品代理商；獨家代理丹麥藥廠Lundbeck產品行銷全台灣，而Lundbeck大藥廠屬丹麥排行第一的製藥廠，專以研發中樞神經系統用藥享譽國際。

    據了解，和安行公司陳姓女負責人是台灣人，但其女兒甄女則滯留在香港，為香港藉，後來甄女（現已取得我國國籍）接棒後於2018年間透過匯款捐贈新黨政治獻金40萬元。

    不過，依「政治獻金法」規定，「香港、澳門居民、法人、團體或其他機構，或主要成員為香港、澳門居民、法人、團體或其他機構之法人、團體或其他機構」不能捐贈政治獻金，其中所謂的「主要成員」即指「擔任本國團體或法人董事長職務」等，若違反該法規定收取政治獻金，且未於期限繳交受理申報機關辦理繳庫，可處5年以下徒刑。

    監察院去年間發現該公司捐贈政治獻金時，甄女仍是香港藉，涉嫌違反「政治獻金法」，因此予以告發，檢方偵辦時曾傳喚郁慕明說明，郁慕明對於事實均不否認，解釋沒有注意到該公司負責人是香港藉，並繳回40萬元，願意接受緩起訴；檢方則依違反政治獻金法予以2人緩起訴，郁慕明另須繳交5萬元緩起訴處分金、陳女3萬元。

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