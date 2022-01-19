逃死！新店隨機刺死孝子判死刑 高院認有悔意、逆轉改判無期徒刑

隨機殺人凶嫌王秉華被高院認定有悔意，今撤銷死刑判決，改判無期徒刑、褫奪公權終身；還可上訴。（資料照）

2022/01/19 10:16

〔記者楊國文／台北報導〕男子王秉華與妻子吵架，為宣洩情緒，前年3月晚間持刀在新北市隨機殺死路邊等候接胞姊下班的孝子林姓機車騎士，王到案聲稱符合自首，並聲精神鑑定求減刑，但一審仍判他死刑，上訴高等法院後，王秉華為逃死，將在看守所抄寫的經文寄給法官，欲證明有悔改之意，死者林男父母則哭求法官應將「殺人魔」王秉華判死刑，高院認定王秉華有悔意，今撤銷死刑判決，改判無期徒刑、褫奪公權終身；還可上訴。

在押的王秉華未出庭聆判，死者林男父母也未到庭，無法得知對死刑看法。

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民事部分，林的父母求償1794萬餘元，台北地院認定王男殺害孝順的林男造成家屬重大痛苦，去年10月判王應賠償1600萬元，已上訴高院民事庭審理中。

2020年3月13日晚間，王秉華與妻子許女（今年3月已離婚）在新北市新店區IKEA購物後，想邀許女去娘家附近吃晚餐，但她不願意，夫妻兩人坐在車內持續口角爭執。

此時，正好有林姓機車騎士騎普通重型機車臨停在王秉華停車處前方的超商前，欲等候接送胞姊下班的胞姊返家。王因與許女爭執不下，為發洩心中不滿，突然拿起放在車內的料理刀走下車，以小碎步的跑步方式，持刀刺向坐在機車上等姊姊下班的林男後背胸部，林被刺倒地，高聲呼叫救命，仍因傷重不治。王行凶後竟頭也不回走回轎車內，駕車逃逸。

許女不斷要求王秉華報警遭拒，她索性打給110報警並交給王男接聽，王才表示要自首，員警據報將他逮捕，被檢方依殺人罪起訴後，建請法官判王死刑。

王男辯稱他是自首，也有精神疾病；王告訴法官，和妻子吵架後「腦袋一片空白」，就衝下車持刀刺機車騎士，但沒有殺人犯意。

台北地院認為，經送精神鑑定結果，王男行兇時，並無精神障礙或辨識違法能力降低情形，且自首並非真誠悔悟，是出於「情勢所迫」，不予減刑，審酌王男隨機遷怒殺害無辜的林男，動機極惡劣，行徑冷血，泯滅人性，且考量檢察官、被害人家屬均求處死刑，判他死刑、褫奪公權終身。王男不服，提起上訴。

高等法院審理時，王秉華認罪並數度鞠躬指稱「我很抱歉」，也將看守所中抄寫、繪製許多經文都寄給法官，表示很後悔，希望給他自新機會，高檢署主張應判王男死刑，死者父親痛斥，王男連不認識的人都殘忍殺害，應快點執行死刑，「怕放他出來可能再殺他人」，死者的母親則哭著求法官，將「殺人魔」王男判死。

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