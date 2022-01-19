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    母不堪長期照顧女兒拿刀砍死 判2年6月

    警方在命案現場蒐證。（民眾提供）

    警方在命案現場蒐證。（民眾提供）

    2022/01/19 09:52

    〔記者王俊忠／台南報導〕台南市安南區1處民宅，於2020年10月25日下午驚傳1名母親殺死女兒的人倫悲劇！照顧女兒、疾病纏身的蔡姓母親（近60歲）寫下遺書後拿菜刀砍殺有精障、尋短念頭的李姓女兒（40歲）。警、消人員把頭、頸部等多處刀傷、無生命跡象的李女送醫搶救，惜仍回天乏術。

    案發後，蔡婦的丈夫與其他兒女向法官表示，蔡婦是在一連串壓力下，一時失慮鑄下大錯，希望可以對她從輕量刑。台南地院今上午依殺人罪判蔡婦2年6月徒刑、並須在服刑後接受監護治療3年。

    檢警調查，遭蔡姓母親殺死的李女生前患有精神疾病，還屢有輕生念頭，李女長時間都是由其母親照顧，母親照顧得心力交瘁、罹患多重疾病，同樣痛苦不堪，2020年10月25日下午4點多，她想帶女兒一起走，在住處1樓客廳寫下遺書，接著拿菜刀把女兒砍死。

    蔡婦的丈夫在家裡發現妻子手寫的遺書後，在屋內遍尋不著妻子，即到派出所報案，警方調閱監視器畫面發現蔡婦並未外出，偕蔡婦丈夫回到住處查看，赫然在李女房間看到她躺在地上、身上多處刀傷，蔡婦也手拿菜刀對丈夫說「我不想活了」。

    趕到場的南市三分局員警奪下刀子，蔡婦右頸部有輕微割傷、意識清醒，被送醫治療；李女則經送醫搶救仍於當天下午5點許宣告不治。

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