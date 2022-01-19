交通罰金將提高的謠言月經文又來了！這次是交警徵收年終獎金

盛行10多年的交通罰款提高的謠言月經文，在過年前又再度現身。（記者鄭旭凱翻攝）

2022/01/19 08:48

〔記者鄭旭凱／雲林報導〕明天就是20日，而且過年也即將來臨，近是LINE又在瘋傳「本月20日起開罰」的交通法規訊息，讓不少駕駛人及機車族擔心不已，四處轉傳詢問到底是真還是假？警方強調，只有「等待紅燈時，超出白色禁止越線者處以900元罰金」是真的，其它全是假的！

已傳了10幾年的「本月20日起開罰」網路謠言歷久不衰，10多年來幾乎每個月20日前都會在網路上流傳，因為被稱為網路謠言月經文，每個月都會來一下，不過駕駛人擔心自己的荷包，免不了還是有一些擔心，結果就是一再轉傳詢問這是不是真的！

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雲林警方表示，這個假訊息已經傳了超過10年，而且每次的謠言內容版本都大致相同，但會找一些警方加強取締的理由，最近這一波謠言的理由則是因為過年將至，「交警為了徵收年終獎金」，根本是無稽之談，謠言內容唯一不變的是「本月20日起」。

警方指出，網路謠言流傳的交通裁罰新規定訊息，只有第1項「等待紅燈時，超出白色禁止越線者處以900元罰金」是真的，其它如紅燈右轉是處600元以上1800元以下罰鍰，並沒有像謠言提高到5400元；闖紅燈罰則是1800至3600元，並非3600至7200元；超速則為1200至2400元，也非謠言所稱調高為6000元。

雲林警方表示，警方已於日前啟動年前防制酒駕專案勤務，縣警局交通隊及各警分局在過年前不定期加強酒駕取締這倒是真的，上週六晚間一晚就查獲6件酒駕事件，而民眾若真的不清楚罰款規定，可以連接「全國法規資料庫」查詢即可。

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