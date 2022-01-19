彰警16天狂抓203件酒駕 他爛醉如泥酒測1.42爆表

男子酒測值高達1.42毫克爆表，還不斷雙手合十向警方求情：「拜託放我一馬！」仍被移送法辦。（警方提供）

2022/01/19 08:19

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣警局從去年12月31日起至今年農曆春節前實施酒駕大執法，每周五、六、日還執行高強度酒測勤務，累計至16日為止，全縣共取締酒駕違規203件，其中1件為男子騎乘電動自行車左搖右晃遭攔查，酒測值高達1.42毫克，已達爆表程度。警員驚呼：「簡直是爛醉如泥！」訊後依公共危險罪移送法辦。

為遏止酒駕歪風，危害道路交通安全，彰化縣警察局實施酒駕大執法，從去年12月31日起至今年1月16日止，每周的五、六、日都執行高強度酒測勤務，其餘時間則維持正常酒測勤務。縣警局交通隊統計，累計至16日為止，全縣共取締酒駕違規203件，其中移送法辦有149件、拒絕酒測12件，較去年同期取締151件，增加52件，顯示民眾仍存僥倖心態，罔顧其他用路人的安全。

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在警方取締的203件酒駕違規案件中，其中1件為16日凌晨1點多在鹿港鎮臨檢點所查獲，警方發現1名男子騎乘電動機車行經路檢點時，一路搖搖晃晃，滿臉通紅，立即將他攔下實施酒測，結果酒測值高達1.42毫克，簡直已達爛醉如泥的程度，該名男子不斷雙手合十向警方求情：「拜託放我一馬！」仍被警方依公共危險罪移送法辦。

交通隊指出，對於嚴懲酒駕，警政與司法機關多管齊下，除加強執法外，法務部已採「從速從重」追訴，考量對公安危害重大，將以「難收矯正之效或難以維持法秩序者」為由，不准易科罰金，統計6至14日共9天，全國酒駕累犯計67人未獲易科罰金，直接發監執行。

彰化縣警局長吳坤旭強調，酒駕執法向來是警察維護交通安全的重點工作，警方將持續強力執行酒駕執法強度及密度，呼籲駕駛人切勿存有僥倖心理。民眾飲酒後可多利用「指定駕駛」及「代客駕駛」服務，或搭計程車返家，餐飲業者應協助提供代客叫車、代駕服務，絕不可任由顧客酒後自行開車，共同負起社會責任，防制酒駕案件發生。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

男子酒測值高達1.42毫克爆表，被警方依公共危險罪移送法辦。（警方提供）

彰化縣警方實施酒駕大執法，16天狂抓203件酒駕。（警方提供）

彰化縣警方在今年起至農曆春節前夕實施酒駕大執法，16天狂抓203件酒駕。（警方提供）

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