前龜山鄉長陳志謀強行募款又索賄 10罪分罰5年至7年4月

前龜山鄉長陳志謀涉犯10罪。（取材自陳志謀臉書）

2022/01/18 15:40

〔記者吳政峰／台北報導〕桃園縣龜山鄉（現改制桃園市龜山區）前鄉長陳志謀，涉向廠商強行募款20萬元並索賄498萬元，18日被高等法院認定觸犯貪污等10罪，每罪分論併罰5年至7年4月不等刑；其餘共犯則分處3月到4年不等徒刑。可上訴。

判決指出，陳志謀擔任第16屆鄉長時，具有監督、驗收、核定工程款的權利，卻涉嫌透過公所的約聘人員與友人，向承包公共工程的廠商索賄498萬3000元。

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2012年間，檢調接獲檢舉前往搜索，人在辦公室的陳志謀一時情急，把廠商交付的15萬元賄款放到紙袋內往外丟，沒想到被辦案人員撿到，成為鐵證。

檢調還發現，龜山國小少棒隊當年前往參加世界盃少棒亞洲區代表爭奪賽前，陳志謀知道球隊經費不足，要求廠商捐款30萬元贊助，廠商因為承攬工程亟欲請款，討價還價後以20萬元成交。

高院指出，陳志謀案發時擔任龜山鄉鄉長，破壞官箴，利用鄉長可決定核撥各期工程款項期程的公權力，向民間廠商強募財物20萬元，又公用工程數量向廠商收取賄款，共達498萬3000元。

高院認為陳志謀情節重大，依藉勢藉端強募財物罪，處有期徒刑7年4月，褫奪公權5年；對於職務上行為收受賄賂罪，共2罪，各處有期徒刑5年6月、6年，各褫奪公權3年、4年；犯對於職務上行為收受賄賂罪，共7罪，各處有期徒刑5年至5年6月，褫奪公權2年至3年。已扣案犯罪所得15萬元沒收，及未扣案犯罪所得483萬3千元均沒收。

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