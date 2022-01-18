質疑警方執法不公 坤輿公司抬棺到苗栗縣警局門口抗議

坤輿公司業務經理王亞綺下午抬棺到苗栗縣警察局門口抗議，並將到苗栗地檢署遞狀控告竹南警分局長林永勝涉嫌瀆職。（記者彭健禮攝）

2022/01/18 15:44

〔記者彭健禮／苗栗報導〕坤輿科技股份有限公司申請在苗栗縣造橋鄉龍昇村設置一般事業廢器物掩埋場，引發地方反彈組自救會抗議，並在場區門口台一線旁放置混凝土塊阻擋。坤輿公司認為自救會違法占用道路，但警方卻置之不理，下午抬棺到苗栗縣警察局門口抗議，並將到苗栗地檢署遞狀控告竹南警分局長林永勝涉嫌瀆職。

坤輿公司業務經理王亞綺下午2點，在數名員工陪同下，推著坐輪椅、高齡80多歲的老母，抬棺到苗栗縣警察局抗議警方執法不公，由警察局政風室主任鍾政恭出面接受陳情。她說，合法公司遭惡霸擋路超過1年，不得其門而入，導致全體員工無法生存，請求縣長徐耀昌主持公道。

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王亞綺並說，她在去年12月23日車禍撞上堆置約一層樓高的水泥石塊，之前已多次向苗栗縣警察局、公路總局、竹南警分局舉發，林永勝身為分局長，本應依法對違法占用國有道路土地之民眾開罰，並清除占用物，但迄今未有任何作為，這2天還變本加厲直接封阻台1線，造成車輛無法進場。

被坤輿點名的林永勝沒有針對指控回應，不過副分局長張中表示，本案因當地居民強烈反對設置廢棄物掩埋場，民眾在現場長期抗爭，業主與抗議居民雙方對於爭執事項，均互有提出告訴，目前均尚在司法偵審中，因雙方於去年底爆發肢體衝突，造成多人受傷，至今於現場言語衝突也不斷發生，警方秉持維護雙方安全及秩序為前提，於現場派遣警力區隔雙方保持現場秩序，對於兩方爭議提告事項，均依法受理偵辦移送，並未有袒護任何一方情事。

苗栗縣政府去年12月24日同意坤輿恢復試運轉，12月28日進場爆發衝突，自救會提告坤輿及保全人員，坤輿於今年1月12日召開協調會破局後，也提告自救會，警方已受理報案，坤輿保全人員昨天凌晨3點多進駐，自救會也動員到場，雙方數度相互叫陣，警力排成人牆將雙方隔開，沒有造成進一步衝突。

業務經理王亞綺下午2點，在數名員工陪同下，推著坐輪椅、高齡80多歲的老母，抬棺到苗栗縣警察局抗議警方執法不公。（記者彭健禮攝）

坤輿公司業務經理王亞綺下午抬棺到苗栗縣警察局門口抗議。（記者彭健禮攝）

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